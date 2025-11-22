Рейтинг@Mail.ru
Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США
Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США
Состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США подобран таким образом, чтобы переговоры не состоялись. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T16:15
2025-11-22T16:52
эксклюзивы риа новости крым
политика
сша
украина
дональд трамп
игорь шатров
мнения
новости
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США подобран таким образом, чтобы переговоры не состоялись. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, отметив, что глава киевского режима Владимир Зеленский придумал провокационную "детскую хитрость в своем стиле".Политолог не исключил, что Зеленский, утверждая список делегатов, в числе которых глава офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, идет на "детская хитрость", провокацию, и в этом нет ничего удивительного, потому что все в "его стиле".Ранее в субботу сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США. Указ размещен на официальном сайте офиса Зеленского.Накануне глава киевского режима обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его Тelegram-канале, он называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Среди 28 пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИПутин сделал заявление о плане США по УкраинеМирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
сша
украина
политика, сша, украина, дональд трамп, игорь шатров, мнения, новости, владимир зеленский
Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США

Состав делегации от Украины как попытка сорвать переговоры с Россией и США - мнение

16:15 22.11.2025 (обновлено: 16:52 22.11.2025)
 
© AP Photo Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США подобран таким образом, чтобы переговоры не состоялись. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, отметив, что глава киевского режима Владимир Зеленский придумал провокационную "детскую хитрость в своем стиле".

"Похоже, состав делегации сделан таким именно для того, чтобы сорвать переговоры. Зеленский сознательно включил в делегацию людей, с которыми сейчас не готовы общаться ни в России, ни на Западе. И таким образом он хитрит, он хочет обойти условия Трампа о необходимости до 27-го числа закрыть вопрос. (Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки - ред.). То есть, он как бы хочет сказать: я, мол, готов, вот моя делегация, но русские отказываются", - сказал Шатров.

Политолог не исключил, что Зеленский, утверждая список делегатов, в числе которых глава офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, идет на "детская хитрость", провокацию, и в этом нет ничего удивительного, потому что все в "его стиле".
"Все делается для того, чтобы мы отказались. Зеленский называет людей, которые в его стране подозреваются сотрудниками антикоррупционного ведомства в коррупции. То есть, мало того, что это преступники в международном смысле слова, у которых руки по локоть в крови. Но они еще и в украинском правовом поле - подозреваемые. И очень странно, что они вообще сейчас занимают эти должности, а не ушли в отставку", - резюмировал собеседник.
Ранее в субботу сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США. Указ размещен на официальном сайте офиса Зеленского.
Накануне глава киевского режима обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его Тelegram-канале, он называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана, одобренного президентом США Дональдом Трампом.
Среди 28 пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
