Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США

Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США

Состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США подобран таким образом, чтобы переговоры не состоялись. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T16:15

2025-11-22T16:15

2025-11-22T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США подобран таким образом, чтобы переговоры не состоялись. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, отметив, что глава киевского режима Владимир Зеленский придумал провокационную "детскую хитрость в своем стиле".Политолог не исключил, что Зеленский, утверждая список делегатов, в числе которых глава офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, идет на "детская хитрость", провокацию, и в этом нет ничего удивительного, потому что все в "его стиле".Ранее в субботу сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США. Указ размещен на официальном сайте офиса Зеленского.Накануне глава киевского режима обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его Тelegram-канале, он называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Среди 28 пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИПутин сделал заявление о плане США по УкраинеМирный план по Украине: эксперт назвал главные риски

