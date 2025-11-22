https://crimea.ria.ru/20251122/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey-i-ssha-1151104677.html

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США. Указ размещен на официальном сайте... РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США. Указ размещен на официальном сайте офиса Зеленского."Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации, для достижения справедливого и стабильного мира в указанном составе", - отмечается в документе.При этом в указе отмечается, что глава делегации имеет право менять состав переговорной группы при согласовании с Зеленским, привлекать работников госорганов, предприятий или организаций, экспертов, научных экспертов для обеспечения работы делегации.Финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорном процессе возложена на кабмин.Накануне Зеленский обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его Тelegram-канале, он называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план по Украине: эксперт назвал главные рискиПочему признание Крыма появилось в мирном плане СШАПутин сделал заявление о плане США по Украине

