Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ
Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ
Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T13:31
2025-11-22T13:31
сша
дональд трамп
кит келлог
в мире
украина
политика
новости
сми
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает газета Guardian.Ранее газета Politico сообщала, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.Аналогичную информацию о том, что Дрисколл был назван специальным представителем по Украине получил телеканал Fox News от представителя Пентагона.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника сообщило, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию Трампа.
сша
украина
Новости
Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ

13:31 22.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает газета Guardian.
Ранее газета Politico сообщала, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.

"Трамп назначил Дрисколла, друга и бывшего одноклассника (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса, своим новым "специальным представителем", - цитирует издание РИА Новости.

Аналогичную информацию о том, что Дрисколл был назван специальным представителем по Украине получил телеканал Fox News от представителя Пентагона.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника сообщило, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию Трампа.
Путин сделал заявление о плане США по Украине
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
 
