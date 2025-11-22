Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ

https://crimea.ria.ru/20251122/tramp-uvolil-kelloga-s-posta-spetsposlannika-ssha-po-ukraine--smi-1151103834.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает газета Guardian.Ранее газета Politico сообщала, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.Аналогичную информацию о том, что Дрисколл был назван специальным представителем по Украине получил телеканал Fox News от представителя Пентагона.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника сообщило, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию Трампа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает газета Guardian.
Ранее газета Politico сообщала, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.
"Трамп назначил Дрисколла, друга и бывшего одноклассника (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса, своим новым "специальным представителем", - цитирует издание РИА Новости.
Аналогичную информацию о том, что Дрисколл был назван специальным представителем по Украине получил телеканал Fox News от представителя Пентагона.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника сообщило, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию Трампа.
