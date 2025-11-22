Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано
Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано
В селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T14:56
2025-11-22T14:56
крым
алушта
очистные сооружения
юрий гоцанюк
новости крыма
экология
благоустройство
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым.Гоцанюк отметил, что рабочие уже закончили пусконаладочные испытания как на чистой воде, так и на стоках, полностью готовы системы механической и биоочистки, пожарные резервуары и дополнительные насосные станции. Почти благоустроена территория объекта.В конце сентября строительная готовность объекта составляла 93%, сообщали в региональном минстрое, уточнив, что ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года. Стоимость контракта – почти 1,2 млрд рублей.Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщалось ранее. А вот реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет пять процентов.
крым, алушта, очистные сооружения, юрий гоцанюк, новости крыма, экология, благоустройство
Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано

Очистные сооружения "Утес" на Южном берегу Крыма заработают до конца 2025 года – Гоцанюк

14:56 22.11.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция очистных сооружений "Утес" на Южном берегу Крыма
Реконструкция очистных сооружений Утес на Южном берегу Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым.
"В селе Малый Маяк завершается реконструкция очистных сооружений "Утес". Объект готов на 95%. Все технологическое оборудование уже смонтировано, основные здания и инженерные узлы подготовлены к работе", - написал он в своем Telegram-канале.
Гоцанюк отметил, что рабочие уже закончили пусконаладочные испытания как на чистой воде, так и на стоках, полностью готовы системы механической и биоочистки, пожарные резервуары и дополнительные насосные станции. Почти благоустроена территория объекта.
"Ввод КОС в эксплуатацию намечен до конца текущего года. Это позволит значительно повысить надежность системы водоотведения и обеспечить комфортные условия для жителей села и близлежащих населенных пунктов", - обозначил политик.
В конце сентября строительная готовность объекта составляла 93%, сообщали в региональном минстрое, уточнив, что ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года. Стоимость контракта – почти 1,2 млрд рублей.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщалось ранее. А вот реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет пять процентов.
Лента новостейМолния