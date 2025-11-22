https://crimea.ria.ru/20251122/rekonstruktsiya-ochistnykh-utes-na-yuzhnom-beregu-kryma--chto-sdelano-1151104907.html

Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано

Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано

В селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T14:56

2025-11-22T14:56

2025-11-22T14:56

крым

алушта

очистные сооружения

юрий гоцанюк

новости крыма

экология

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151104437_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_d373486c47e37bd0e7caaf7b679bf6fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым.Гоцанюк отметил, что рабочие уже закончили пусконаладочные испытания как на чистой воде, так и на стоках, полностью готовы системы механической и биоочистки, пожарные резервуары и дополнительные насосные станции. Почти благоустроена территория объекта.В конце сентября строительная готовность объекта составляла 93%, сообщали в региональном минстрое, уточнив, что ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года. Стоимость контракта – почти 1,2 млрд рублей.Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщалось ранее. А вот реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет пять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и АлуштойСколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, очистные сооружения, юрий гоцанюк, новости крыма, экология, благоустройство