https://crimea.ria.ru/20250911/rekonstruktsiya-kos-v-evpatorii--kak-idut-raboty-1149376480.html

Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы

Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы

Реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T16:11

2025-09-11T16:11

2025-09-11T16:11

новости

строительство кос в крыму

евпатория

крым

новости крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149376333_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13a8be8777b30163908c62fab7c7b8cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма.По данным профильного министерства, сейчас на объекте задействовано 97 человек и 14 единиц техники. В частности, специалисты производят армирование конструкций, монтаж опалубки, обратную засыпку трубопровода сбросного коллектора, разрабатывают котлован площадки стабилизации и обезвоживания осадка.В итоге площадь застройки превысит 38,2 тысячи квадратных метров на участке около 200 тысяч "квадратов". Производительность очистных сооружений составит 63 тысячи "кубов", общая протяженность сухопутного коллектора – более 1,6 км. Заказчиком объекта выступает компания "Инвестстрой", подрядчиком – фирма "Современные системы реновации". Контракт заключен на сумму 8095,2 млн рублей, добавили в минстрое.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – властиВ Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооруженийЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, строительство кос в крыму, евпатория, крым, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)