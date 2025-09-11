Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250911/rekonstruktsiya-kos-v-evpatorii--kak-idut-raboty-1149376480.html
Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
Реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T16:11
2025-09-11T16:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149376333_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13a8be8777b30163908c62fab7c7b8cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма.По данным профильного министерства, сейчас на объекте задействовано 97 человек и 14 единиц техники. В частности, специалисты производят армирование конструкций, монтаж опалубки, обратную засыпку трубопровода сбросного коллектора, разрабатывают котлован площадки стабилизации и обезвоживания осадка.В итоге площадь застройки превысит 38,2 тысячи квадратных метров на участке около 200 тысяч "квадратов". Производительность очистных сооружений составит 63 тысячи "кубов", общая протяженность сухопутного коллектора – более 1,6 км. Заказчиком объекта выступает компания "Инвестстрой", подрядчиком – фирма "Современные системы реновации". Контракт заключен на сумму 8095,2 млн рублей, добавили в минстрое.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.
Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы

Реконструкцию КОС в Евпатории завершат к концу 2027 года – минстрой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма.
"Продолжаются строительные работы в рамках реконструкции канализационно-очистных сооружений в Евпатории. Строительная готовность объекта составляет 5%. Окончание строительно-монтажных работ планируется в IV квартале 2027 года", – сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, сейчас на объекте задействовано 97 человек и 14 единиц техники. В частности, специалисты производят армирование конструкций, монтаж опалубки, обратную засыпку трубопровода сбросного коллектора, разрабатывают котлован площадки стабилизации и обезвоживания осадка.
В итоге площадь застройки превысит 38,2 тысячи квадратных метров на участке около 200 тысяч "квадратов". Производительность очистных сооружений составит 63 тысячи "кубов", общая протяженность сухопутного коллектора – более 1,6 км. Заказчиком объекта выступает компания "Инвестстрой", подрядчиком – фирма "Современные системы реновации". Контракт заключен на сумму 8095,2 млн рублей, добавили в минстрое.
Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.
