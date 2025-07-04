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В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком составляет 95%, объект сдадут в этом году. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T09:17
2025-07-04T09:17
2025-07-04T09:17
строительство кос в крыму
судак
крым
новости крыма
экология
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком составляет 95%, объект сдадут в этом году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Благодаря реконструкции КОС в Миндальном их мощность увеличится до 15 тысяч кубометров в сутки.Кроме того, ввод объекта в эксплуатацию окажет позитивное влияние на экологию, будет способствовать повышению качества жизни людей, добавил Аксенов.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
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РИА Новости Крым
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строительство кос в крыму, судак, крым, новости крыма, экология, сергей аксенов
В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
В Крыму готовность реконструкции очистных сооружений под Судаком составляет 95%