https://crimea.ria.ru/20250704/v-krymu-pod-sudakom-zavershayut-rekonstruktsiyu-ochistnykh-sooruzheniy-1147698679.html

В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений

В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений - РИА Новости Крым, 04.07.2025

В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений

Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком составляет 95%, объект сдадут в этом году. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T09:17

2025-07-04T09:17

2025-07-04T09:17

строительство кос в крыму

судак

крым

новости крыма

экология

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком составляет 95%, объект сдадут в этом году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Благодаря реконструкции КОС в Миндальном их мощность увеличится до 15 тысяч кубометров в сутки.Кроме того, ввод объекта в эксплуатацию окажет позитивное влияние на экологию, будет способствовать повышению качества жизни людей, добавил Аксенов.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода

судак

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство кос в крыму, судак, крым, новости крыма, экология, сергей аксенов