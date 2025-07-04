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В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком составляет 95%, объект сдадут в этом году. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T09:17
2025-07-04T09:17
строительство кос в крыму
судак
крым
новости крыма
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком составляет 95%, объект сдадут в этом году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Благодаря реконструкции КОС в Миндальном их мощность увеличится до 15 тысяч кубометров в сутки.Кроме того, ввод объекта в эксплуатацию окажет позитивное влияние на экологию, будет способствовать повышению качества жизни людей, добавил Аксенов.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
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строительство кос в крыму, судак, крым, новости крыма, экология, сергей аксенов
В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений

В Крыму готовность реконструкции очистных сооружений под Судаком составляет 95%

09:17 04.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОчистные под Судаком
Очистные под Судаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Миндальное под Судаком составляет 95%, объект сдадут в этом году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В поселке Миндальное под Судаком идет реконструкция КОС… Стоимость работ по контракту составила свыше 3,4 млрд рублей, их завершение запланировано на 2025 год. На данный момент строительная готовность составляет 95 %", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Благодаря реконструкции КОС в Миндальном их мощность увеличится до 15 тысяч кубометров в сутки.
Кроме того, ввод объекта в эксплуатацию окажет позитивное влияние на экологию, будет способствовать повышению качества жизни людей, добавил Аксенов.
Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.
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Строительство КОС в КрымуСудакКрымНовости КрымаЭкологияСергей Аксенов
 
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