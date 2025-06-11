https://crimea.ria.ru/20250611/pod-alushtoy-startovalo-stroitelstvo-novoy-kanalizatsionnoy-seti-1147136410.html
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
Строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров стартовало в селе Изобильное под Алуштой. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T16:37
2025-06-11T16:37
2025-06-11T16:37
алушта
юрий гоцанюк
канализационные очистные сооружения «южные»
новости крыма
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147136527_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_f2bf17a98556bd238789b16ca9dce21c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров стартовало в селе Изобильное под Алуштой. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его информации, в настоящее время подрядная организация занимается закупкой необходимых строительных материалов и уже приступила к основным строительным работам."По плану завершение строительных работ намечено на декабрь 2025 года", – подчеркнул председатель республиканского совмина.Ранее гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водоводаСевастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147136527_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4ebf9d93bf06aadc6892935d7c51ad5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, юрий гоцанюк, канализационные очистные сооружения «южные», новости крыма, экология
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
В селе под Алуштой до декабря протянут почти 6 километров канализационной сети – власти