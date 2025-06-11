https://crimea.ria.ru/20250611/pod-alushtoy-startovalo-stroitelstvo-novoy-kanalizatsionnoy-seti-1147136410.html

Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети

Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети

Строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров стартовало в селе Изобильное под Алуштой. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T16:37

2025-06-11T16:37

2025-06-11T16:37

алушта

юрий гоцанюк

канализационные очистные сооружения «южные»

новости крыма

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров стартовало в селе Изобильное под Алуштой. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его информации, в настоящее время подрядная организация занимается закупкой необходимых строительных материалов и уже приступила к основным строительным работам."По плану завершение строительных работ намечено на декабрь 2025 года", – подчеркнул председатель республиканского совмина.Ранее гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водоводаСевастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода

алушта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, юрий гоцанюк, канализационные очистные сооружения «южные», новости крыма, экология