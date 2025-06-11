Рейтинг@Mail.ru
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/pod-alushtoy-startovalo-stroitelstvo-novoy-kanalizatsionnoy-seti-1147136410.html
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
Строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров стартовало в селе Изобильное под Алуштой. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T16:37
2025-06-11T16:37
алушта
юрий гоцанюк
канализационные очистные сооружения «южные»
новости крыма
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147136527_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_f2bf17a98556bd238789b16ca9dce21c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров стартовало в селе Изобильное под Алуштой. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его информации, в настоящее время подрядная организация занимается закупкой необходимых строительных материалов и уже приступила к основным строительным работам."По плану завершение строительных работ намечено на декабрь 2025 года", – подчеркнул председатель республиканского совмина.Ранее гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водоводаСевастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147136527_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4ebf9d93bf06aadc6892935d7c51ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, юрий гоцанюк, канализационные очистные сооружения «южные», новости крыма, экология
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети

В селе под Алуштой до декабря протянут почти 6 километров канализационной сети – власти

16:37 11.06.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ селе под Алуштой до декабря протянут почти шесть километров новой канализационной сети
В селе под Алуштой до декабря протянут почти шесть километров новой канализационной сети
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров стартовало в селе Изобильное под Алуштой. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте", – заявил Гоцанюк.
По его информации, в настоящее время подрядная организация занимается закупкой необходимых строительных материалов и уже приступила к основным строительным работам.
"По плану завершение строительных работ намечено на декабрь 2025 года", – подчеркнул председатель республиканского совмина.
Ранее гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода
 
АлуштаЮрий ГоцанюкКанализационные очистные сооружения «Южные»Новости КрымаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Машина сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Симферополе
18:27Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев
18:10В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
17:54Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт
17:37За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет
17:21Беспилотник ВСУ сбит над Крымом
17:13Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе
17:08Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВО
16:52В России ввели родительский контроль за счетами подростков
16:37Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
16:16В Крыму проверят систему оповещения
16:10Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни
15:50Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
15:4736 трансформаторах подстанций обесточены в Алуште и окрестных поселках
15:37Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
15:22На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей
15:10Сбила ребенка на "зебре" – крымчанка пойдет под суд за ДТП
14:55Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу
14:38В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
14:20Украине передали первую партию тел военных
Лента новостейМолния