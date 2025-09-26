Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано
В селе Малый Маяк под Алуштой очистные сооружения готовы на 93 процента – Минстрой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минстроя Крыма, строительная готовность объекта достигла 93%.
На текущий день завершены работы в здании ИБР (система активированного ила со встроенной системой по очистке воды – ред.), в приемной камере, в здании механической очистки, в ливневых очистных сооружениях, канализационной насосной станции, в административно-бытовом корпусе и пожарных резервуарах",– проинформировали в профильном министерстве.
Работы по благоустройству территории выполнены на 35%, возведение ограждения – на 70%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года, уточнили в ведомстве. Стоимость контракта – почти 1,2 млрд рублей.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщалось ранее.
