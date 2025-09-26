https://crimea.ria.ru/20250926/rekonstruktsiya-ochistnykh-pod-alushtoy--chto-sdelano-1149748334.html

Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано

Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано

В селе Малый Маяк под Алуштой завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минстроя Крыма,... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T11:01

2025-09-26T11:01

2025-09-26T11:01

очистные сооружения

алушта

крым

новости крыма

реконструкция

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149747419_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_eecab5fdd3d43afd9d6faff2a63abf9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минстроя Крыма, строительная готовность объекта достигла 93%.Работы по благоустройству территории выполнены на 35%, возведение ограждения – на 70%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года, уточнили в ведомстве. Стоимость контракта – почти 1,2 млрд рублей.Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиРеконструкция КОС в Евпатории – как идут работыЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очистные сооружения, алушта, крым, новости крыма, реконструкция, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)