Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250926/rekonstruktsiya-ochistnykh-pod-alushtoy--chto-sdelano-1149748334.html
Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано
Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано
В селе Малый Маяк под Алуштой завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минстроя Крыма,... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T11:01
2025-09-26T11:01
очистные сооружения
алушта
крым
новости крыма
реконструкция
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149747419_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_eecab5fdd3d43afd9d6faff2a63abf9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минстроя Крыма, строительная готовность объекта достигла 93%.Работы по благоустройству территории выполнены на 35%, возведение ограждения – на 70%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года, уточнили в ведомстве. Стоимость контракта – почти 1,2 млрд рублей.Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиРеконструкция КОС в Евпатории – как идут работыЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149747419_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0af5aad223e64d09cf1985a209cc59b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очистные сооружения, алушта, крым, новости крыма, реконструкция, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано

В селе Малый Маяк под Алуштой очистные сооружения готовы на 93 процента – Минстрой

11:01 26.09.2025
 
© Минстрой КрымаВ селе Малый Маяк завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений
В селе Малый Маяк завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений
© Минстрой Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В селе Малый Маяк под Алуштой завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минстроя Крыма, строительная готовность объекта достигла 93%.
На текущий день завершены работы в здании ИБР (система активированного ила со встроенной системой по очистке воды – ред.), в приемной камере, в здании механической очистки, в ливневых очистных сооружениях, канализационной насосной станции, в административно-бытовом корпусе и пожарных резервуарах",– проинформировали в профильном министерстве.
© Минстрой КрымаВ селе Малый Маяк завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений
В селе Малый Маяк завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений
© Минстрой Крыма
Работы по благоустройству территории выполнены на 35%, возведение ограждения – на 70%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года, уточнили в ведомстве. Стоимость контракта – почти 1,2 млрд рублей.
© Минстрой КрымаВ селе Малый Маяк завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений
В селе Малый Маяк завершаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений
© Минстрой Крыма
Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком выполнена на 99 процентов, сообщалось ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети
Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
 
Очистные сооруженияАлуштаКрымНовости КрымаРеконструкцияМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано
10:42Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
10:35В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
10:27В Крыму задержали пособника украинских мошенников
10:15В Феодосии будет слышна стрельба: что известно
10:05В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии 0:59
09:55Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии
09:50Внимание всем: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
09:4218 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар
09:36Путин встретился с Пашиняном в Кремле - главные темы
09:30На Крымском мосту очередь выросла в шесть раз за час
09:23Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине
08:55Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области
08:41Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам
08:19На Крымском мосту начала расти очередь
07:58Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
07:3780 домов в Керчи отключат от газоснабжения
07:19Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников
07:10Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
06:47Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
Лента новостейМолния