Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму
Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму
Школы, детские сады, магистрали и дороги – в Крыму до конца года закончат строительство и введут в эксплуатацию 36 объектов, три из которых – с опережением... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T22:22
2025-09-26T22:07
строительство
юрий гоцанюк
новости крыма
крым
инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Школы, детские сады, магистрали и дороги – в Крыму до конца года закончат строительство и введут в эксплуатацию 36 объектов, три из которых – с опережением сроков. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогу совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.На совещании подвели промежуточные итоги реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма.В активной стадии находятся 29 проектов, среди которых строительство четырех детских садов на 620 мест в Судаке и Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах, школа на 800 мест в Феодосии, проинформировал Гоцанюк.Он отметил, что сейчас в республике продолжается строительство пяти дорог общей протяженностью более 43 километров, прокладка водопроводных сетей в Бахчисарайском районе, реконструкция очистных сооружений в Миндальном и Малом Маяке."Также идет модернизация водоводов в Керчи и системы водоотведения на более чем 20 улицах Симферополя", – подчеркнул глава правительства Крыма.Кроме того, дополнительно с опережением сроков будут введены школа на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района, 72-квартирный дом в Судаке и новый водовод в Евпатории, добавил Юрий Гоцанюк.
Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму

В Крыму до конца года закончат строительство и введут в эксплуатацию 36 объектов

22:22 26.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтроительство
Строительство
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Школы, детские сады, магистрали и дороги – в Крыму до конца года закончат строительство и введут в эксплуатацию 36 объектов, три из которых – с опережением сроков. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогу совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.
На совещании подвели промежуточные итоги реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма.
"На сегодняшний день уже завершены и введены в эксплуатацию новая школа на 480 мест в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, многоквартирные дома в Бахчисарае и Джанкое, противооползневые сооружения в Керчи, а также подстанция "Юнга" в Коктебеле", – сказано в сообщении.
В активной стадии находятся 29 проектов, среди которых строительство четырех детских садов на 620 мест в Судаке и Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах, школа на 800 мест в Феодосии, проинформировал Гоцанюк.
Он отметил, что сейчас в республике продолжается строительство пяти дорог общей протяженностью более 43 километров, прокладка водопроводных сетей в Бахчисарайском районе, реконструкция очистных сооружений в Миндальном и Малом Маяке.
"Также идет модернизация водоводов в Керчи и системы водоотведения на более чем 20 улицах Симферополя", – подчеркнул глава правительства Крыма.
Кроме того, дополнительно с опережением сроков будут введены школа на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района, 72-квартирный дом в Судаке и новый водовод в Евпатории, добавил Юрий Гоцанюк.
