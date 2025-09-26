Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250926/skolko-stroyaschikhsya-obektov-vvedut-v-rabotu-v-2025-godu-v-krymu-1149756537.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Школы, детские сады, магистрали и дороги – в Крыму до конца года закончат строительство и введут в эксплуатацию 36 объектов, три из которых – с опережением сроков. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогу совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.На совещании подвели промежуточные итоги реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма.В активной стадии находятся 29 проектов, среди которых строительство четырех детских садов на 620 мест в Судаке и Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах, школа на 800 мест в Феодосии, проинформировал Гоцанюк.Он отметил, что сейчас в республике продолжается строительство пяти дорог общей протяженностью более 43 километров, прокладка водопроводных сетей в Бахчисарайском районе, реконструкция очистных сооружений в Миндальном и Малом Маяке."Также идет модернизация водоводов в Керчи и системы водоотведения на более чем 20 улицах Симферополя", – подчеркнул глава правительства Крыма.Кроме того, дополнительно с опережением сроков будут введены школа на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района, 72-квартирный дом в Судаке и новый водовод в Евпатории, добавил Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеПравительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчанВ Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Школы, детские сады, магистрали и дороги – в Крыму до конца года закончат строительство и введут в эксплуатацию 36 объектов, три из которых – с опережением сроков. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогу совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.
На совещании подвели промежуточные итоги реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма.
"На сегодняшний день уже завершены и введены в эксплуатацию новая школа на 480 мест в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, многоквартирные дома в Бахчисарае и Джанкое, противооползневые сооружения
в Керчи, а также подстанция
"Юнга" в Коктебеле", – сказано в сообщении.
В активной стадии находятся 29 проектов, среди которых строительство четырех детских садов на 620 мест в Судаке и Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах, школа на 800 мест в Феодосии, проинформировал Гоцанюк.
Он отметил, что сейчас в республике продолжается строительство пяти дорог общей протяженностью более 43 километров, прокладка водопроводных сетей в Бахчисарайском районе, реконструкция очистных сооружений в Миндальном и Малом Маяке.
"Также идет модернизация водоводов в Керчи и системы водоотведения на более чем 20 улицах Симферополя", – подчеркнул глава правительства Крыма.
Кроме того, дополнительно с опережением сроков будут введены школа на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района, 72-квартирный дом в Судаке и новый водовод в Евпатории, добавил Юрий Гоцанюк.
