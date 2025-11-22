https://crimea.ria.ru/20251122/khitryy-plan-kieva-po-sryvu-peregovorov-i-ochistnye-na-yubk-glavnoe-za-den-1151108375.html
Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день
Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день
Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США. По мнению политолога Игоря Шатрова, перечень делегатов,... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T21:33
2025-11-22T21:33
2025-11-22T21:33
главное за день
общество
крым
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США. По мнению политолога Игоря Шатрова, перечень делегатов, представленных Киевом, может быть попыткой сорвать переговоры, провокацией. Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине. Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку. Запуск рабочего движения по автодороге в обход "Артека" запланирован в декабре. Очистные сооружения "Утес" на Южном берегу Крыма заработают до конца 2025 года, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Киев утвердил делегатов на переговоры РФ и СШАВ субботу Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США.При этом, политолог Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что Зеленский, утверждая список делегатов, в числе которых глава офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, идет на "детская хитрость", провокацию, чтобы переговоры не состоялись.Трамп заменил КеллогаАмериканский лидер Дональд Трамп снял Кита Келлога с поста спецпосланника США на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела Дрисколла.Ранее сообщалось, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.Российская армия заняла Новое Запорожье и ЗвановкуВооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.Так, военнослужащие подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Звановка в ДНР. А бойцы Востока", решительно наступая, взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области.Рабочее движение по трассе в обход "Артека"Запуск рабочего движения по автодороге, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) "Артек", намечен на декабрь, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк."На ЮБК модернизируется транспортная инфраструктура. В обход МДЦ "Артек" строится новая автомобильная дорога: возводятся мостовые конструкции, подпорные стены, формируется земляное полотно и укладывается покрытие. Запуск рабочего движения намечен на декабрь", - написал он в своем Telegram-канале.Реконструкция очистных "Утес" на ЮБКВ селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, строительная готовность объекта достигла 95 процентов, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк."В селе Малый Маяк завершается реконструкция очистных сооружений "Утес". Объект готов на 95%. Все технологическое оборудование уже смонтировано, основные здания и инженерные узлы подготовлены к работе", - заявил он.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251122/plan-trampa-po-ukraine-i-obraschenie-zelenskogo-k-natsii--top-nedeli-1151077705.html
https://crimea.ria.ru/20251122/uchastniki-sez-na-khersonschine-investiruyut-v-region-bolee-15-mlrd-rubley-1151033264.html
https://crimea.ria.ru/20251122/v-sele-pod-alushtoy-stroyat-dom-na-72-kvartiry-1151105210.html
https://crimea.ria.ru/20251122/rekordnyy-urozhay-olivok-dlya-uchastnikov-svo-sobrali-v-arteke-1151089014.html
https://crimea.ria.ru/20251122/anomalnoe-teplo-v-krymu--nazvana-prichina-1151087681.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f8570c6d84379d82dcd0b9a4b56df6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, общество, крым, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США. По мнению политолога Игоря Шатрова, перечень делегатов, представленных Киевом, может быть попыткой сорвать переговоры, провокацией. Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине. Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку. Запуск рабочего движения по автодороге в обход "Артека" запланирован в декабре. Очистные сооружения "Утес" на Южном берегу Крыма заработают до конца 2025 года, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым
.
Киев утвердил делегатов на переговоры РФ и США
В субботу Зеленский утвердил состав делегации
от Украины для участия в переговорах с Россией и США.
"Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации, для достижения справедливого и стабильного мира в указанном составе", - отмечается в его указе.
При этом, политолог Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что Зеленский, утверждая список делегатов, в числе которых глава офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, идет на "детская хитрость", провокацию, чтобы переговоры не состоялись
.
Трамп заменил Келлога
Американский лидер Дональд Трамп снял Кита Келлога с поста спецпосланника США
на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела Дрисколла.
Ранее сообщалось, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.
"Трамп назначил Дрисколла, друга и бывшего одноклассника (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса, своим новым "специальным представителем", - говорится в сообщении.
Российская армия заняла Новое Запорожье и Звановку
Так, военнослужащие подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Звановка в ДНР. А бойцы Востока", решительно наступая, взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области.
Рабочее движение по трассе в обход "Артека"
Запуск рабочего движения по автодороге
, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) "Артек", намечен на декабрь, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"На ЮБК модернизируется транспортная инфраструктура. В обход МДЦ "Артек" строится новая автомобильная дорога: возводятся мостовые конструкции, подпорные стены, формируется земляное полотно и укладывается покрытие. Запуск рабочего движения намечен на декабрь", - написал он в своем Telegram-канале.
Реконструкция очистных "Утес" на ЮБК
В селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений
, строительная готовность объекта достигла 95 процентов, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"В селе Малый Маяк завершается реконструкция очистных сооружений "Утес". Объект готов на 95%. Все технологическое оборудование уже смонтировано, основные здания и инженерные узлы подготовлены к работе", - заявил он.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.