https://crimea.ria.ru/20251122/khitryy-plan-kieva-po-sryvu-peregovorov-i-ochistnye-na-yubk-glavnoe-za-den-1151108375.html

Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день

Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США. По мнению политолога Игоря Шатрова, перечень делегатов,... РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T21:33

2025-11-22T21:33

2025-11-22T21:33

главное за день

общество

крым

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США. По мнению политолога Игоря Шатрова, перечень делегатов, представленных Киевом, может быть попыткой сорвать переговоры, провокацией. Президент США Дональд Трамп уволил Кита Келлога с поста спецпосланника Штатов на Украине. Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку. Запуск рабочего движения по автодороге в обход "Артека" запланирован в декабре. Очистные сооружения "Утес" на Южном берегу Крыма заработают до конца 2025 года, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Киев утвердил делегатов на переговоры РФ и СШАВ субботу Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США.При этом, политолог Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что Зеленский, утверждая список делегатов, в числе которых глава офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, идет на "детская хитрость", провокацию, чтобы переговоры не состоялись.Трамп заменил КеллогаАмериканский лидер Дональд Трамп снял Кита Келлога с поста спецпосланника США на Украине и назначил на эту должность американского министра армии Дэниела Дрисколла.Ранее сообщалось, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.Российская армия заняла Новое Запорожье и ЗвановкуВооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.Так, военнослужащие подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Звановка в ДНР. А бойцы Востока", решительно наступая, взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области.Рабочее движение по трассе в обход "Артека"Запуск рабочего движения по автодороге, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) "Артек", намечен на декабрь, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк."На ЮБК модернизируется транспортная инфраструктура. В обход МДЦ "Артек" строится новая автомобильная дорога: возводятся мостовые конструкции, подпорные стены, формируется земляное полотно и укладывается покрытие. Запуск рабочего движения намечен на декабрь", - написал он в своем Telegram-канале.Реконструкция очистных "Утес" на ЮБКВ селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, строительная готовность объекта достигла 95 процентов, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк."В селе Малый Маяк завершается реконструкция очистных сооружений "Утес". Объект готов на 95%. Все технологическое оборудование уже смонтировано, основные здания и инженерные узлы подготовлены к работе", - заявил он.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251122/plan-trampa-po-ukraine-i-obraschenie-zelenskogo-k-natsii--top-nedeli-1151077705.html

https://crimea.ria.ru/20251122/uchastniki-sez-na-khersonschine-investiruyut-v-region-bolee-15-mlrd-rubley-1151033264.html

https://crimea.ria.ru/20251122/v-sele-pod-alushtoy-stroyat-dom-na-72-kvartiry-1151105210.html

https://crimea.ria.ru/20251122/rekordnyy-urozhay-olivok-dlya-uchastnikov-svo-sobrali-v-arteke-1151089014.html

https://crimea.ria.ru/20251122/anomalnoe-teplo-v-krymu--nazvana-prichina-1151087681.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, крым, в мире, новости