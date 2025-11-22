Рейтинг@Mail.ru
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
Запуск рабочего движения по автодороге, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) Артек, намечен на декабрь. Уже возводятся мостовые... РИА Новости Крым, 22.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Запуск рабочего движения по автодороге, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) Артек, намечен на декабрь. Уже возводятся мостовые конструкции и подпорные стены, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Параллельно с этими работами ведется капитальный ремонт трассы Симферополь — Ялта. Здесь обновляют инженерные сооружения, монтируют новые трубы и водосбросные лотки, укрепляют подпорные стены и укладывают асфальт, уточнил Гоцаюк.Дорога в объезд "Артека" обеспечит транспортную доступность к частным домам ТСН "Прибрежный" и гостевому дому "Тиммен-хаус" без заезда на территорию детского центра.В рамках реализации объекта общей протяженностью 1,939 км, будут возведены: мост длиной 72,77 метра, шесть водопропускных труб, а также четыре верховые и три низовые подпорные стены.Контракт заключен в июле прошлого года. Строительно-монтажные работы должны завершиться к 1 июля 2026 года.В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
новости крыма, крым, юрий гоцанюк, мдц "артек", строительство, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение

Запуск рабочего движения по автодороге в обход "Артека" запланирован в декабре - Гоцанюк

15:32 22.11.2025 (обновлено: 15:33 22.11.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаТрасса в обход "Артека"
Трасса в обход Артека
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Запуск рабочего движения по автодороге, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) Артек, намечен на декабрь. Уже возводятся мостовые конструкции и подпорные стены, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"На южном берегу Крыма модернизируется транспортная инфраструктура. В обход МДЦ "Артек" строится новая автомобильная дорога: возводятся мостовые конструкции, подпорные стены, формируется земляное полотно и укладывается покрытие. Запуск рабочего движения намечен на декабрь", - написал он в своем Telegram-канале.
Параллельно с этими работами ведется капитальный ремонт трассы Симферополь — Ялта. Здесь обновляют инженерные сооружения, монтируют новые трубы и водосбросные лотки, укрепляют подпорные стены и укладывают асфальт, уточнил Гоцаюк.
Дорога в объезд "Артека" обеспечит транспортную доступность к частным домам ТСН "Прибрежный" и гостевому дому "Тиммен-хаус" без заезда на территорию детского центра.
В рамках реализации объекта общей протяженностью 1,939 км, будут возведены: мост длиной 72,77 метра, шесть водопропускных труб, а также четыре верховые и три низовые подпорные стены.
Контракт заключен в июле прошлого года. Строительно-монтажные работы должны завершиться к 1 июля 2026 года.
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
