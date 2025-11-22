https://crimea.ria.ru/20251122/trassa-v-obkhod-arteka---kogda-zapustyat-rabochee-dvizhenie-1151105655.html

Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение

Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение

Запуск рабочего движения по автодороге, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) Артек, намечен на декабрь. Уже возводятся мостовые... РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T15:32

2025-11-22T15:32

2025-11-22T15:33

новости крыма

крым

юрий гоцанюк

мдц "артек"

строительство

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151105527_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_d9ee650669d883671d702cd6a947c3f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Запуск рабочего движения по автодороге, которая пройдет в обход Международного детского центра (МДЦ) Артек, намечен на декабрь. Уже возводятся мостовые конструкции и подпорные стены, сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Параллельно с этими работами ведется капитальный ремонт трассы Симферополь — Ялта. Здесь обновляют инженерные сооружения, монтируют новые трубы и водосбросные лотки, укрепляют подпорные стены и укладывают асфальт, уточнил Гоцаюк.Дорога в объезд "Артека" обеспечит транспортную доступность к частным домам ТСН "Прибрежный" и гостевому дому "Тиммен-хаус" без заезда на территорию детского центра.В рамках реализации объекта общей протяженностью 1,939 км, будут возведены: мост длиной 72,77 метра, шесть водопропускных труб, а также четыре верховые и три низовые подпорные стены.Контракт заключен в июле прошлого года. Строительно-монтажные работы должны завершиться к 1 июля 2026 года.В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – ЯлтаСтроительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работыНа дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, юрий гоцанюк, мдц "артек", строительство, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму