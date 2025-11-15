https://crimea.ria.ru/20251115/tramp-sdelal-zayavlenie-o-vstreche-s-liderami-rossii-i-kitaya-1150936670.html

Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая

Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые ядерные испытания, при этом заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для... РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T10:43

2025-11-15T10:43

2025-11-15T10:43

сша

китай

россия

дональд трамп

ядерное оружие

ядерное сдерживание

новости

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые ядерные испытания, при этом заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для чего лидерам стран необходимо встретиться. Об этом американский президент заявил журналистам, сообщает РИА Новости.При этом, отвечая на вопрос о том, когда США намерены провести свои ядерные испытания, американский лидер ответил: "Очень скоро". При этом он не стал уточнять, планируют ли Соединенные Штаты взорвать боеголовку во время тестов вооружения.В конце октября Дональд Трамп дал указание Пентагону запустить процесс испытаний ядерного оружия, объяснив свое решение тем, что другие страны, Россия и Китай, якобы делают то же самое в рамках своих программ. Какого рода испытания должен провести Пентагон, американский лидер не уточнил."Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"Позже министр обороны РФ Андрей Белоусов США на совещании постоянных членов Совбеза заявил, что США в октябре провелиучения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Он подчеркнул, что Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" – ПутинСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – ПутинСергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

сша

китай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, россия, дональд трамп, ядерное оружие, ядерное сдерживание, новости, в мире, политика