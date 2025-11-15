Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251115/tramp-sdelal-zayavlenie-o-vstreche-s-liderami-rossii-i-kitaya-1150936670.html
Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая
Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые ядерные испытания, при этом заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T10:43
2025-11-15T10:43
сша
китай
россия
дональд трамп
ядерное оружие
ядерное сдерживание
новости
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые ядерные испытания, при этом заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для чего лидерам стран необходимо встретиться. Об этом американский президент заявил журналистам, сообщает РИА Новости.При этом, отвечая на вопрос о том, когда США намерены провести свои ядерные испытания, американский лидер ответил: "Очень скоро". При этом он не стал уточнять, планируют ли Соединенные Штаты взорвать боеголовку во время тестов вооружения.В конце октября Дональд Трамп дал указание Пентагону запустить процесс испытаний ядерного оружия, объяснив свое решение тем, что другие страны, Россия и Китай, якобы делают то же самое в рамках своих программ. Какого рода испытания должен провести Пентагон, американский лидер не уточнил."Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"Позже министр обороны РФ Андрей Белоусов США на совещании постоянных членов Совбеза заявил, что США в октябре провелиучения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Он подчеркнул, что Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" – ПутинСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – ПутинСергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ
сша
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_45:0:956:683_1920x0_80_0_0_d68f20aed49476d0b3b5752e6e5a7da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, китай, россия, дональд трамп, ядерное оружие, ядерное сдерживание, новости, в мире, политика
Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая

Трамп заявил о желании встретиться с лидерами России и Китая по вопросу денуклеаризации

10:43 15.11.2025
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo Evan Vucci
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые ядерные испытания, при этом заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для чего лидерам стран необходимо встретиться. Об этом американский президент заявил журналистам, сообщает РИА Новости.
"Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию. Другими словами – провести встречу. В первую очередь с участием трех главных (стран – ред.), чтобы сократить ядерное оружие", – сказал Трамп.
При этом, отвечая на вопрос о том, когда США намерены провести свои ядерные испытания, американский лидер ответил: "Очень скоро". При этом он не стал уточнять, планируют ли Соединенные Штаты взорвать боеголовку во время тестов вооружения.
В конце октября Дональд Трамп дал указание Пентагону запустить процесс испытаний ядерного оружия, объяснив свое решение тем, что другие страны, Россия и Китай, якобы делают то же самое в рамках своих программ. Какого рода испытания должен провести Пентагон, американский лидер не уточнил.
"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
Позже министр обороны РФ Андрей Белоусов США на совещании постоянных членов Совбеза заявил, что США в октябре провелиучения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Он подчеркнул, что Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" – Путин
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ
 
СШАКитайРоссияДональд ТрампЯдерное оружиеЯдерное сдерживаниеНовостиВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая
10:06Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек
09:46В Симферополе сгорела станция техобслуживания
09:15В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне
08:41В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
08:22Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
07:43Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
07:09Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах
00:01Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 15 ноября
23:29Пять беспилотников уничтожили над Крымом
23:01Атаки на Севастополь и предотвращение теракта в Москве: главное за день
22:54Задержки поездов из Крыма – актуальные данные
22:33Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
22:25Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
22:17Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
21:53Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа
21:32США дают сигнал Зеленскому
21:17Три беспилотника сбили над Черным морем
21:15Рейд в Севастополе закрыт
Лента новостейМолния