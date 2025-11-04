https://crimea.ria.ru/20251104/raketnye-sistemy-sarmat-vstanut-na-boevoe-dezhurstvo-v-2026-godu--putin-1150662789.html

Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин

Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин

Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T21:54

2025-11-04T21:54

2025-11-04T21:55

владимир путин (политик)

россия

оружие

"сармат"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662529_0:0:1357:763_1920x0_80_0_0_7d13b5e578db91df9e2bd235256a3710.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", приуроченной ко Дню народного единства."Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность полета – 18 тысяч километров. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны. О разработке "Сармата" президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Входит в состав ядерной триады – системы стратегических вооружений наземного, морского и воздушного базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, оружие, "сармат", безопасность