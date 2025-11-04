Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин

https://crimea.ria.ru/20251104/raketnye-sistemy-sarmat-vstanut-na-boevoe-dezhurstvo-v-2026-godu--putin-1150662789.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", приуроченной ко Дню народного единства."Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность полета – 18 тысяч километров. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны. О разработке "Сармата" президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Входит в состав ядерной триады – системы стратегических вооружений наземного, морского и воздушного базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:54 04.11.2025 (обновлено: 21:55 04.11.2025)