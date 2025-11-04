Рейтинг@Mail.ru
Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/raketnye-sistemy-sarmat-vstanut-na-boevoe-dezhurstvo-v-2026-godu--putin-1150662789.html
Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T21:54
2025-11-04T21:55
владимир путин (политик)
россия
оружие
"сармат"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662529_0:0:1357:763_1920x0_80_0_0_7d13b5e578db91df9e2bd235256a3710.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", приуроченной ко Дню народного единства."Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность полета – 18 тысяч километров. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны. О разработке "Сармата" президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Входит в состав ядерной триады – системы стратегических вооружений наземного, морского и воздушного базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662529_108:0:1163:791_1920x0_80_0_0_6dff4c44f3f80b25ea821385cd300824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, оружие, "сармат", безопасность
Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин

Межконтинентальные ракеты "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин

21:54 04.11.2025 (обновлено: 21:55 04.11.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", приуроченной ко Дню народного единства.
"В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем - уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", - сказал глава государства.
"Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность полета – 18 тысяч километров. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны. О разработке "Сармата" президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Входит в состав ядерной триады – системы стратегических вооружений наземного, морского и воздушного базирования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияОружие"Сармат"Безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное
22:26В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
22:11Путин сделал заявление о системе "Орешник"
21:58"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
21:54Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
21:40Юрий Николаев – биография
21:26В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
21:18Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
21:02Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
20:47На Солнце произошла очень сильная вспышка
20:41Киев получил две системы Patriot от Германии
20:30Рейд в Севастополе закрыли
20:20В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
19:48Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
19:33Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
19:19Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией
18:56В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
18:39Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
18:18Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
18:03Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Лента новостейМолния