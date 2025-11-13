Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО
В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО
Тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество композиторов, писателей, режиссеров и художников. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T10:25
2025-11-13T10:25
новости крыма
новости сво
участники сво
крым
культура
искусство
мнения
минкульт крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество композиторов, писателей, режиссеров и художников. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко.По мнению Терещенко, тема СВО, которая "только начинает набирать обороты", отразится в произведениях искусства, в том числе и театрального, как "ответ на эту боль, как самая глубокая память об этой правде".Ранее народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сказал, что артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет. Более того, благодаря СВО теперь понятно, "кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем – нет".А депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил, что сегодня обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на УкраинеМосковский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО
новости крыма, новости сво, участники сво, крым, культура, искусство, мнения, минкульт крыма
В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО

СВО объединит народы России и обогатит искусство – минкульт Крыма

10:25 13.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество композиторов, писателей, режиссеров и художников. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко.

"Наверное, нет смысла сравнивать (с Великой Отечественной войной – ред.), но каждая эпоха, которая приносила трагедию войны, потом имела свое одухотворенное продолжение через творчество, через новые достижения композиторов, писателей и художников", – сказал он.

По мнению Терещенко, тема СВО, которая "только начинает набирать обороты", отразится в произведениях искусства, в том числе и театрального, как "ответ на эту боль, как самая глубокая память об этой правде".
"И эта сила - в объединении, она станет очень важным и мощным посылом, который поддержат все без исключения сферы человеческого бытия", – добавил Терещенко.
Ранее народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сказал, что артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет. Более того, благодаря СВО теперь понятно, "кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем – нет".
А депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил, что сегодня обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".
Лента новостейМолния