В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО

СВО объединит народы России и обогатит искусство – минкульт Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество композиторов, писателей, режиссеров и художников. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко.
"Наверное, нет смысла сравнивать (с Великой Отечественной войной – ред.), но каждая эпоха, которая приносила трагедию войны, потом имела свое одухотворенное продолжение через творчество, через новые достижения композиторов, писателей и художников", – сказал он.
По мнению Терещенко, тема СВО, которая "только начинает набирать обороты", отразится в произведениях искусства, в том числе и театрального, как "ответ на эту боль, как самая глубокая память об этой правде".
"И эта сила - в объединении, она станет очень важным и мощным посылом, который поддержат все без исключения сферы человеческого бытия", – добавил Терещенко.
Ранее народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сказал, что артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет. Более того, благодаря СВО теперь понятно, "кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем – нет".
А депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил, что сегодня обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".
