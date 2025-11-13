https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-rasskazali-ob-obedinyayuschey-sile-svo-1150843664.html

В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО

В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО

Тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество композиторов, писателей, режиссеров и художников. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество композиторов, писателей, режиссеров и художников. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко.По мнению Терещенко, тема СВО, которая "только начинает набирать обороты", отразится в произведениях искусства, в том числе и театрального, как "ответ на эту боль, как самая глубокая память об этой правде".Ранее народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сказал, что артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет. Более того, благодаря СВО теперь понятно, "кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем – нет".А депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил, что сегодня обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на УкраинеМосковский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО

крым

