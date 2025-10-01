https://crimea.ria.ru/20251001/narushenie-zakona-vedet-k-khaosu-dzhango-v-krymu-o-radikalizme-na-ukraine-1149900567.html

"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине

"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине - РИА Новости Крым, 01.10.2025

"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине

Любые радикальные меры должны применяться крайне осторожно и исключительно в рамках закона. Украинский опыт наглядный пример последствий обратного. Такое мнение РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T21:56

2025-10-01T21:56

2025-10-01T21:56

культура

крым

новости крыма

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149900332_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ac0d699ef80ccd9604a3bf339befe839.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Любые радикальные меры должны применяться крайне осторожно и исключительно в рамках закона. Украинский опыт наглядный пример последствий обратного. Такое мнение выразил российский певец и композитор Алексей Поддубный, известный как Джанго."Украинцы это доказали. Они же закон переступили, они пошли на Майдан, они всем показали, что могут силой взять власть, могут поменять ее, как захочется. Они сказали: теперь Бандера будет ваш герой. То есть они просто поставили себя выше других", – отметил он.Поддубный также обратил внимание на исторические события, которые, по его мнению, способствовали нынешнему состоянию Украины. И добавил, что на формирование политической ситуации в Украине оказывали влияние и внешние силы."Естественно, это поддержали наши враги из Соединенных Штатов, из Канады, из Германии, из Англии прежде всего", – сказал Поддубный.Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить". Инициатива действует с 2022 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и за это время "Чтобы победить" объехала практически всю страну – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Главная цель проекта – духовное и культурное единение общества. В рамках программы звучат авторские песни, наполненные, как отметил сам артист, "душевностью и любовью к русскому языку".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-vpervye-predstavili-programmu-chtoby-pobedit-1149899863.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, новости крыма, политика, украина