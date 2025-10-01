Рейтинг@Mail.ru
"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине - РИА Новости Крым, 01.10.2025
"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине
"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине
Любые радикальные меры должны применяться крайне осторожно и исключительно в рамках закона. Украинский опыт наглядный пример последствий обратного. Такое мнение РИА Новости Крым, 01.10.2025
"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине

Украинский опыт показывает опасность нарушения закона – певец Джанго о радикализме

21:56 01.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Любые радикальные меры должны применяться крайне осторожно и исключительно в рамках закона. Украинский опыт наглядный пример последствий обратного. Такое мнение выразил российский певец и композитор Алексей Поддубный, известный как Джанго.
"Украинцы это доказали. Они же закон переступили, они пошли на Майдан, они всем показали, что могут силой взять власть, могут поменять ее, как захочется. Они сказали: теперь Бандера будет ваш герой. То есть они просто поставили себя выше других", – отметил он.
Поддубный также обратил внимание на исторические события, которые, по его мнению, способствовали нынешнему состоянию Украины. И добавил, что на формирование политической ситуации в Украине оказывали влияние и внешние силы.
"Естественно, это поддержали наши враги из Соединенных Штатов, из Канады, из Германии, из Англии прежде всего", – сказал Поддубный.
Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить". Инициатива действует с 2022 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и за это время "Чтобы победить" объехала практически всю страну – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Главная цель проекта – духовное и культурное единение общества. В рамках программы звучат авторские песни, наполненные, как отметил сам артист, "душевностью и любовью к русскому языку".
Концерт Чтобы победить
Вчера, 21:25
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
 
