Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.О том, что гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму вблизи села Токарево плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями, сообщалось в августе. "Незаконную грядку", а также 1,7 килограмма сухого растения в прицепе рядом с полем обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.Как выяснилось в ходе следствия, в мае мужчина высадил среди бахчевых не менее 615 семян конопли, в июле отделил соцветия и листья и сушил их в восьми картонных коробках в автоприцепе.Автомобильный прицеп, в котором хранились наркотические средства, конфискован в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

