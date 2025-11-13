Рейтинг@Mail.ru
Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию
Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию
Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию
54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
2025-11-13T20:58
2025-11-13T20:58
происшествия
кировский район крыма
новости крыма
прокуратура республики крым
наркотики
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150865972_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8e46b47c5f22e0d84f7426464006b1dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.О том, что гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму вблизи села Токарево плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями, сообщалось в августе. "Незаконную грядку", а также 1,7 килограмма сухого растения в прицепе рядом с полем обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.Как выяснилось в ходе следствия, в мае мужчина высадил среди бахчевых не менее 615 семян конопли, в июле отделил соцветия и листья и сушил их в восьми картонных коробках в автоприцепе.Автомобильный прицеп, в котором хранились наркотические средства, конфискован в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном домеВ Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаВ Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке
кировский район крыма
происшествия, кировский район крыма, новости крыма, прокуратура республики крым, наркотики
Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию

За выращивание конопли на арбузном поле крымчанин отправится в колонию

20:58 13.11.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Кировском районе за культивирование конопли и хранение наркотиков местный житель отправится в колонию
В Кировском районе за культивирование конопли и хранение наркотиков местный житель отправится в колонию
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
О том, что гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму вблизи села Токарево плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями, сообщалось в августе. "Незаконную грядку", а также 1,7 килограмма сухого растения в прицепе рядом с полем обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.
Как выяснилось в ходе следствия, в мае мужчина высадил среди бахчевых не менее 615 семян конопли, в июле отделил соцветия и листья и сушил их в восьми картонных коробках в автоприцепе.
"Суд приговорил виновного к 5 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в полиции.
Автомобильный прицеп, в котором хранились наркотические средства, конфискован в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
