В Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузах - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузах
Гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями. Как сообщила официальный... РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, "особую грядку" среди бахчевых культур обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.Плантацию нашли при осмотре поля вблизи села Токарево Кировского района.Владельца плантации задержали. По его словам, запрещенные семена он купил в интернете в мае этого года и посеял на арендованном поле среди арбузов и дынь, на незаконной грядке установил капельное орошение и регулярно пропалывал сорняки.Всего сотрудники полиции изъяли 615 кустов конопли. Уголовное дело открыто сразу по двум статьям – о культивировании и незаконном обороте наркотиков растительного происхождения. Сейчас фигурант находится под стражей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном домеВ Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаВ Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке
В Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузах

11:04 21.08.2025 (обновлено: 11:23 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, "особую грядку" среди бахчевых культур обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.
Плантацию нашли при осмотре поля вблизи села Токарево Кировского района.

"Полицейские обнаружили посевы, схожие с растениями конопли. Рядом стоял автомобильный прицеп с восемью ящиками стеблей наркосодержащего растения. Согласно проведенной экспертизе, внутри находилась марихуана общим весом более 1,7 кг", – проинформировала Волк.

Владельца плантации задержали. По его словам, запрещенные семена он купил в интернете в мае этого года и посеял на арендованном поле среди арбузов и дынь, на незаконной грядке установил капельное орошение и регулярно пропалывал сорняки.
Всего сотрудники полиции изъяли 615 кустов конопли. Уголовное дело открыто сразу по двум статьям – о культивировании и незаконном обороте наркотиков растительного происхождения. Сейчас фигурант находится под стражей.
