https://crimea.ria.ru/20250821/v-krymu-agronom-iz-sredney-azii-spryatal--plantatsiyu-konopli-v-arbuzakh-1148878632.html

В Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузах

В Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузах - РИА Новости Крым, 21.08.2025

В Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузах

Гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями. Как сообщила официальный... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T11:04

2025-08-21T11:04

2025-08-21T11:23

крым

новости крыма

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

наркотики

кировский район крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148492767_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_3501ccc4b6d5ac6d12861206ea2faf56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Гражданин одной из среднеазиатских республик вырастил в Крыму плантацию конопли, спрятав ее в центре поля с арбузами и дынями. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, "особую грядку" среди бахчевых культур обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.Плантацию нашли при осмотре поля вблизи села Токарево Кировского района.Владельца плантации задержали. По его словам, запрещенные семена он купил в интернете в мае этого года и посеял на арендованном поле среди арбузов и дынь, на незаконной грядке установил капельное орошение и регулярно пропалывал сорняки.Всего сотрудники полиции изъяли 615 кустов конопли. Уголовное дело открыто сразу по двум статьям – о культивировании и незаконном обороте наркотиков растительного происхождения. Сейчас фигурант находится под стражей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном домеВ Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаВ Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке

крым

кировский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики, кировский район крыма