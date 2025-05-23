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В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса
В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса - РИА Новости Крым, 23.05.2025
В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса
В колонию особого режима на 7,5 лет отправили жителя Белогорского района Крыма за попытку сбыта каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T12:46
2025-05-23T12:46
2025-05-23T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В колонию особого режима на 7,5 лет отправили жителя Белогорского района Крыма за попытку сбыта каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Крымчанин, будучи судимым за убийство, не имея постоянного источника дохода, на приусадебном участке возле дома, где проживал, высадил растения конопли. Семена он ранее незаконно приобрел, говорится в сообщении надзорного ведомства.По информации прокуратуры Крыма, мужчина ухаживал за саженцами, часть растений срезал и высушил, получив более 250 граммов каннабиса.За попытку сбыть каннабис суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, заключили в прокуратуре.Ранее в Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке своего дома коноплю. Во время обыска полицейские обнаружили 23 куста наркосодержащих растений, а также картонную коробку, в которой хранилась часть "урожая" - весом около 300 граммов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки"В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиковГнали и продавали опасный алкоголь – двое жителей Алушты пойдут под суд
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крым, новости крыма, белогорский район, приговор, суд, наркотики
В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса
В Белогорском районе Крыма мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В колонию особого режима на 7,5 лет отправили жителя Белогорского района Крыма за попытку сбыта каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Крымчанин, будучи судимым за убийство, не имея постоянного источника дохода, на приусадебном участке возле дома, где проживал, высадил растения конопли. Семена он ранее незаконно приобрел, говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации прокуратуры Крыма, мужчина ухаживал за саженцами, часть растений срезал и высушил, получив более 250 граммов каннабиса.
"Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в подсобном помещении изъяли более трех килограммов частей наркосодержащих растений, а также два полимерных пакета и бумажный сверток с наркотиками", – сказано в сообщении.
За попытку сбыть каннабис суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, заключили в прокуратуре.
Ранее в Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке
своего дома коноплю. Во время обыска полицейские обнаружили 23 куста наркосодержащих растений, а также картонную коробку, в которой хранилась часть "урожая" - весом около 300 граммов.
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