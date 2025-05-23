https://crimea.ria.ru/20250523/v-krymu-muzhchina-poluchil-75-let-za-popytku-sbyta-kannabisa--1146651853.html

В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса

В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса - РИА Новости Крым, 23.05.2025

В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса

В колонию особого режима на 7,5 лет отправили жителя Белогорского района Крыма за попытку сбыта каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T12:46

2025-05-23T12:46

2025-05-23T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В колонию особого режима на 7,5 лет отправили жителя Белогорского района Крыма за попытку сбыта каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Крымчанин, будучи судимым за убийство, не имея постоянного источника дохода, на приусадебном участке возле дома, где проживал, высадил растения конопли. Семена он ранее незаконно приобрел, говорится в сообщении надзорного ведомства.По информации прокуратуры Крыма, мужчина ухаживал за саженцами, часть растений срезал и высушил, получив более 250 граммов каннабиса.За попытку сбыть каннабис суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, заключили в прокуратуре.Ранее в Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке своего дома коноплю. Во время обыска полицейские обнаружили 23 куста наркосодержащих растений, а также картонную коробку, в которой хранилась часть "урожая" - весом около 300 граммов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки"В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиковГнали и продавали опасный алкоголь – двое жителей Алушты пойдут под суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, белогорский район, приговор, суд, наркотики