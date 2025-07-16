https://crimea.ria.ru/20250716/krymchane-vyraschivala-plantatsii-marikhuany-v-arendovannom-dome-1147984663.html

Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме

Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме

В Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T12:15

2025-07-16T12:15

2025-07-16T12:24

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста. Им грозит до двадцати лет заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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