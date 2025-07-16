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Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме
Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме
В Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T12:15
2025-07-16T12:24
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
новости крыма
наркотики
уголовный кодекс
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста. Им грозит до двадцати лет заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме

Двое крымчан задержаны за выращивание плантаций марихуаны в арендованном доме – ФСБ

12:15 16.07.2025 (обновлено: 12:24 16.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.
"Участники группы — жители города Евпатории – арендовали частное домовладение в селе Прохладное Бахчисарайского района. В указанном помещении они осуществляли выращивание марихуаны, ее обработку и хранение для последующей реализации на территории региона", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста. Им грозит до двадцати лет заключения.
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