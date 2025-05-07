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В Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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В Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке
В Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке
В Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке своего дома коноплю. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T11:04
2025-05-07T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке своего дома коноплю. Об этом сообщили в республиканском МВД.По словам правоохранителей, оранжерея была оборудована автоматическим поливом, освещением, обогревом и вентиляцией. Во время обыска полицейские обнаружили 23 куста наркосодержащих растений, а также картонную коробку, в которой хранилась часть "урожая" - весом около 300 граммов.В отношении домашнего агронома возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 231 УК РФ. Мужчина может получить до десяти лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиковОсобо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотикиФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины
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наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
В Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке

В Кировском районе Крыма задержан мужчина за выращивание конопли на чердаке своего дома

11:04 07.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке своего дома коноплю. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По словам правоохранителей, оранжерея была оборудована автоматическим поливом, освещением, обогревом и вентиляцией.
Во время обыска полицейские обнаружили 23 куста наркосодержащих растений, а также картонную коробку, в которой хранилась часть "урожая" - весом около 300 граммов.
"По результатам экспертизы установлено, что изъятые растения являются коноплей, как и части наркорастений общей массой около 190 граммов в перерасчете на высушенное вещество", – уточняют в МВД.
В отношении домашнего агронома возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 231 УК РФ. Мужчина может получить до десяти лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде.
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