https://crimea.ria.ru/20250505/18-letnyaya-zhitelnitsa-sevastopolya-poydet-pod-sud-za-sbyt-narkotikov-1146197197.html

18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков

18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 05.05.2025

18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков

18-летняя жительница Севастополя отправится на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T11:07

2025-05-05T11:07

2025-05-05T11:07

севастополь

прокуратура города севастополя

новости севастополя

наркотики

закон и право

правосудие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 18-летняя жительница Севастополя отправится на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.В ходе следствия установлено, что зимой 2023 года девушка вступила в сговор с неизвестными лицам в интернете, которые предложили заработать, сбывая наркотики. Получив наркотические средства, девушка по указанию кураторов фасовала их на более мелкие дозы, чтобы затем сбывать покупателям, раскладывая по тайникам в Севастополе.Через некоторое время девушка переехала к сожителю и перевезла запрещенные вещества в его квартиру. Расфасовала по сверткам, но разложить по "закладкам" на территории города не успела: в июле 2024 года в квартиру нагрянули с обыском правоохранители. Нашли и изъяли девять свертков с наркотическим средством a-PVP.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Соучастники молодой особы также пойдут под суд, материалы по их делам выделены в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.Ранее в Севастополе также был заключен под стражу 35-летний местный житель, который работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с УкраиныОсобо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотикиВ Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, наркотики, закон и право, правосудие