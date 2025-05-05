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18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков
18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 05.05.2025
18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков
18-летняя жительница Севастополя отправится на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T11:07
2025-05-05T11:07
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
наркотики
закон и право
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 18-летняя жительница Севастополя отправится на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.В ходе следствия установлено, что зимой 2023 года девушка вступила в сговор с неизвестными лицам в интернете, которые предложили заработать, сбывая наркотики. Получив наркотические средства, девушка по указанию кураторов фасовала их на более мелкие дозы, чтобы затем сбывать покупателям, раскладывая по тайникам в Севастополе.Через некоторое время девушка переехала к сожителю и перевезла запрещенные вещества в его квартиру. Расфасовала по сверткам, но разложить по "закладкам" на территории города не успела: в июле 2024 года в квартиру нагрянули с обыском правоохранители. Нашли и изъяли девять свертков с наркотическим средством a-PVP.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Соучастники молодой особы также пойдут под суд, материалы по их делам выделены в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.Ранее в Севастополе также был заключен под стражу 35-летний местный житель, который работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с УкраиныОсобо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотикиВ Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, наркотики, закон и право, правосудие
18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков

В Севастополе осудят 18-ленюю девушку по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

11:07 05.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 18-летняя жительница Севастополя отправится на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В ходе следствия установлено, что зимой 2023 года девушка вступила в сговор с неизвестными лицам в интернете, которые предложили заработать, сбывая наркотики. Получив наркотические средства, девушка по указанию кураторов фасовала их на более мелкие дозы, чтобы затем сбывать покупателям, раскладывая по тайникам в Севастополе.
Через некоторое время девушка переехала к сожителю и перевезла запрещенные вещества в его квартиру. Расфасовала по сверткам, но разложить по "закладкам" на территории города не успела: в июле 2024 года в квартиру нагрянули с обыском правоохранители. Нашли и изъяли девять свертков с наркотическим средством a-PVP.
"Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя.
Соучастники молодой особы также пойдут под суд, материалы по их делам выделены в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.
Ранее в Севастополе также был заключен под стражу 35-летний местный житель, который работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяНовости СевастополянаркотикиЗакон и правоПравосудие
 
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