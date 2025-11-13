Рейтинг@Mail.ru
ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия - РИА Новости Крым, 13.11.2025
ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
Бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины без использования замороженных активов Центробанка России. Такое заявление еврокомиссара по... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T21:11
2025-11-13T21:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины без использования замороженных активов Центробанка России. Такое заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса по итогам встречи глав минфина европейских стран приводит РИА Новости. На текущий момент Еврокомиссия добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия. Аналогичной позиции придерживается Словакия.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политикКогда на Украине закончатся деньги на войну
ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия

Многолетний бюджет ЕС не может покрыть потребности Украины – Еврокомиссия

21:11 13.11.2025
 
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины без использования замороженных активов Центробанка России. Такое заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса по итогам встречи глав минфина европейских стран приводит РИА Новости.

"Если бы мы решили выбрать варианты, основанные на бюджете ЕС, это потребовало бы внесения изменений в многолетнюю финансовую рамку. В некотором смысле сейчас ничего не готово – понадобились бы корректировки, чтобы мы могли реализовать этот вариант", – сказал Домбровскис, отвечая на вопрос о том, может ли бюджет ЕС позволить финансировать потребности Украины в случае блокировки использования активов ЦБ РФ.

На текущий момент Еврокомиссия добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия. Аналогичной позиции придерживается Словакия.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами.
