Когда на Украине закончатся деньги на войну

Когда на Украине закончатся деньги на войну

На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года. Об этом пишет британский журнал...

2025-10-31T08:40

2025-10-31T08:40

2025-10-31T08:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года. Об этом пишет британский журнал Economist."Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп вошел в Белый дом, ежемесячные финансовые ассигнования Украине прекратились. При этом Украина уже взяла в долг столько, сколько можно. Ее официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, значение госдолга к ВВП по сравнению с довоенным состоянием увеличилось вдвое, примерно до 110%. Остается только Европа", – сказано в публикации, которую цитирует РИА Новости.К концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов, отмечено в публикации.Страны Европы пока не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. Однако даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа, отмечает издание.Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военным.В свою очередь Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – ЗеленскийЗеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очередиВопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады

