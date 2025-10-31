Рейтинг@Mail.ru
Когда на Украине закончатся деньги на войну - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Когда на Украине закончатся деньги на войну
Когда на Украине закончатся деньги на войну - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Когда на Украине закончатся деньги на войну
На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года. Об этом пишет британский журнал... РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года. Об этом пишет британский журнал Economist."Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп вошел в Белый дом, ежемесячные финансовые ассигнования Украине прекратились. При этом Украина уже взяла в долг столько, сколько можно. Ее официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, значение госдолга к ВВП по сравнению с довоенным состоянием увеличилось вдвое, примерно до 110%. Остается только Европа", – сказано в публикации, которую цитирует РИА Новости.К концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов, отмечено в публикации.Страны Европы пока не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. Однако даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа, отмечает издание.Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военным.В свою очередь Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов.
новости сво, украина, экономика, в мире, долги
Когда на Украине закончатся деньги на войну

На Украине средства на военные действия могут закончится в феврале 2026 года - СМИ

08:40 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года. Об этом пишет британский журнал Economist.
"Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп вошел в Белый дом, ежемесячные финансовые ассигнования Украине прекратились. При этом Украина уже взяла в долг столько, сколько можно. Ее официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, значение госдолга к ВВП по сравнению с довоенным состоянием увеличилось вдвое, примерно до 110%. Остается только Европа", – сказано в публикации, которую цитирует РИА Новости.
К концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов, отмечено в публикации.
"Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у нее закончатся деньги", – сказано в материале.
Страны Европы пока не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. Однако даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военным.
В свою очередь Германия в рамках новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Всего же по инициативе PURL ФРГ профинансирует закупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов.
