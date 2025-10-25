https://crimea.ria.ru/20251025/besplatnyy-syr--v-myshelovke-volodin-o-popytkakh-es-otobrat-aktivy-rf-1150426722.html

Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России

Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России

25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. За конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Российский политик отметил, что главы ряда государств ЕС, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в конфликт на Украине, столкнулись с отсутствием средств и не придумали ничего лучшего, как предложить потратить замороженные ранее российские активы.При этом, подчеркнул Володин, эти лидеры в попытке убедить сомневающихся заявляют, что "Россия и так понимает, что деньги не получит". 23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприациейЗолотовалютные запасы России бьют рекорды

