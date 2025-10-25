Рейтинг@Mail.ru
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/besplatnyy-syr--v-myshelovke-volodin-o-popytkakh-es-otobrat-aktivy-rf-1150426722.html
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
За конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T13:45
2025-10-25T13:47
вячеслав володин
государственная дума рф
замороженные активы россии
замороженные российские активы
европейский союз (ес)
в мире
мнения
политика
внешняя политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. За конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Российский политик отметил, что главы ряда государств ЕС, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в конфликт на Украине, столкнулись с отсутствием средств и не придумали ничего лучшего, как предложить потратить замороженные ранее российские активы.При этом, подчеркнул Володин, эти лидеры в попытке убедить сомневающихся заявляют, что "Россия и так понимает, что деньги не получит". 23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприациейЗолотовалютные запасы России бьют рекорды
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, государственная дума рф, замороженные активы россии, замороженные российские активы, европейский союз (ес), в мире, мнения, политика, внешняя политика, экономика, новости
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России

В России жестко ответили на попытки ЕС конфисковать замороженные активы

13:45 25.10.2025 (обновлено: 13:47 25.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. За конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать – отдавать средства придется. Если не им, то их детям, внукам и правнукам. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", – отметил он.

Российский политик отметил, что главы ряда государств ЕС, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в конфликт на Украине, столкнулись с отсутствием средств и не придумали ничего лучшего, как предложить потратить замороженные ранее российские активы.
При этом, подчеркнул Володин, эти лидеры в попытке убедить сомневающихся заявляют, что "Россия и так понимает, что деньги не получит".
"Нет, не понимаем. Никто не простит. Будем требовать вернуть украденное. Европейским государствам, замешанным в воровстве, придется это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами. Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык – открытым грабежом", – акцентировал спикер ГД.
23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ
В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией
Золотовалютные запасы России бьют рекорды
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыЕвропейский Союз (ЕС)В миреМненияПолитикаВнешняя политикаЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Литва открыла границу с Белоруссией
14:38660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
14:23Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
14:16Уголовная ответственность вводится в России для иноагентов
14:01"Даже кляча на скаку красива и живописна": 165 лет Николаю Самокишу
13:45Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
13:15Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
12:58Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков ежедневно
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
12:19Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:14ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
12:07На Крым идет новый шторм
11:59Водитель отвлеклась на плач ребенка: под Ростовом перевернулось авто
11:38Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов
11:28Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
11:12Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
10:50Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно
10:39Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
Лента новостейМолния