Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
За конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T13:45
2025-10-25T13:45
2025-10-25T13:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. За конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Российский политик отметил, что главы ряда государств ЕС, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в конфликт на Украине, столкнулись с отсутствием средств и не придумали ничего лучшего, как предложить потратить замороженные ранее российские активы.При этом, подчеркнул Володин, эти лидеры в попытке убедить сомневающихся заявляют, что "Россия и так понимает, что деньги не получит". 23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
В России жестко ответили на попытки ЕС конфисковать замороженные активы
13:45 25.10.2025 (обновлено: 13:47 25.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. За конфискацию замороженных российских активов придется расплачиваться еще ни одному поколению европейцев, причем с процентами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать – отдавать средства придется. Если не им, то их детям, внукам и правнукам. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", – отметил он.
Российский политик отметил, что главы ряда государств ЕС, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в конфликт на Украине, столкнулись с отсутствием средств и не придумали ничего лучшего, как предложить потратить замороженные ранее российские активы.
При этом, подчеркнул Володин, эти лидеры в попытке убедить сомневающихся заявляют, что "Россия и так понимает, что деньги не получит".
"Нет, не понимаем. Никто не простит. Будем требовать вернуть украденное. Европейским государствам, замешанным в воровстве, придется это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами. Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык – открытым грабежом", – акцентировал спикер ГД.
23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать
предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
