В Феодосии громко - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Феодосии громко
12.11.2025
В Феодосии громко
В Феодосии до вечера жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии до вечера жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в местной администрации.Власти призвали крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Подобные боевые упражнения в Феодосии также проводили накануне вечером.Кроме того, в эту пятницу, 14 ноября, в Советском районе Крыма проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. В ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаВ России предотвратили более 170 терактов с начала годаБойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии громко

В Феодосии 12 ноября проходят учебные стрельбы

15:16 12.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытый чемпионат республики Крым по армейской тактической стрельбе из пулемета Калашникова
Открытый чемпионат республики Крым по армейской тактической стрельбе из пулемета Калашникова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии до вечера жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в местной администрации.
"Сегодня, 12 ноября, до 17:00 будут проходить учебные стрельбы", - сказано в сообщении.
Власти призвали крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Подобные боевые упражнения в Феодосии также проводили накануне вечером.
Кроме того, в эту пятницу, 14 ноября, в Советском районе Крыма проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. В ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
