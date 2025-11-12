В Феодосии громко

https://crimea.ria.ru/20251112/v-feodosii-gromko-1150844448.html

В Феодосии до вечера жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии до вечера жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в местной администрации.Власти призвали крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Подобные боевые упражнения в Феодосии также проводили накануне вечером.Кроме того, в эту пятницу, 14 ноября, в Советском районе Крыма проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. В ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаВ России предотвратили более 170 терактов с начала годаБойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации

