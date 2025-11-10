https://crimea.ria.ru/20251110/na-vostoke-kryma-perekroyut-dvizhenie-i-evakuiruyut-lyudey-v-ramkakh-ucheniy-1150774739.html

На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма в пятницу проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. Об этом сообщил глава администрации района Александр Харламов.По его словам, в ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.Власти просят местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известноВ Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаАварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей

