На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений
На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений
На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений
В Советском районе Крыма в пятницу проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения.
2025-11-10T09:34
2025-11-10T09:35
крым
советский район
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
александр харламов
ограничение движения
эвакуация
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма в пятницу проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. Об этом сообщил глава администрации района Александр Харламов.По его словам, в ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.Власти просят местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.
крым
советский район
крым, советский район, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, александр харламов, ограничение движения, эвакуация
На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений

09:34 10.11.2025 (обновлено: 09:35 10.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма в пятницу проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. Об этом сообщил глава администрации района Александр Харламов.

"14 ноября в период с 9:00 до 18:00 на территории села Черноземного будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта, возможно временное перекрытие движения по улицам в селе, запланирована учебная эвакуация населения", - написал Харламов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.
Власти просят местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.
