На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений
На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений
2025-11-10T09:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма в пятницу проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. Об этом сообщил глава администрации района Александр Харламов.По его словам, в ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.Власти просят местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известноВ Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаАварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
