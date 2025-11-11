Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии вечером во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Феодосии вечером во вторник будет громко
Жители и гости Феодосии вечером во вторник могут слышать громкие звуки – это связано с боевыми тренировками, предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Жители и гости Феодосии вечером во вторник могут слышать громкие звуки – это связано с боевыми тренировками, предупредили в администрации города.В администрации призвали крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. В эту пятницу, 14 ноября, в Советском районе Крыма проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. В ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу, сообщил глава администрации района Александр Харламов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Феодосии вечером во вторник будет громко

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Жители и гости Феодосии вечером во вторник могут слышать громкие звуки – это связано с боевыми тренировками, предупредили в администрации города.
"Сегодня, 11 ноября, в период с 19:00 до 22:00 планируется проведение боевых упражнений", - сказано в сообщении ведомства.
В администрации призвали крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В эту пятницу, 14 ноября, в Советском районе Крыма проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. В ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу, сообщил глава администрации района Александр Харламов.
