В Феодосии вечером во вторник будет громко
Жители и гости Феодосии вечером во вторник могут слышать громкие звуки – это связано с боевыми тренировками, предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 11.11.2025
крым
феодосия
учения
армия и флот
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Жители и гости Феодосии вечером во вторник могут слышать громкие звуки – это связано с боевыми тренировками, предупредили в администрации города.В администрации призвали крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. В эту пятницу, 14 ноября, в Советском районе Крыма проведут групповую тактико-специальную антитеррористическую тренировку, которая будет сопровождаться ограничением движения транспорта и эвакуацией населения. В ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу, сообщил глава администрации района Александр Харламов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крым, феодосия, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
