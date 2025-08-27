Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года
В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года
В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления координации... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков.Он добавил, что недавно спецслужбы пресекли попытку проноса взрывного устройства в здание территориального органа безопасности. По его словам, обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой.Эксперт отметил, что главная опасность исходит от спецслужб Украины и недружественных государств. По его словам, противник использует все новые и новые изощренные средства для дестабилизации обстановки. В частности, он напомнил о случае, когда взрывное устройство было замаскировано в иконе.Томиков отметил, что значительную роль в предотвращении атак играет помощь жителей республики. Только за прошлый год от населения поступило больше 3 тысяч сообщений о возможных угрозах, а с начала 2025-го – уже около двух тысяч.В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского мостаГотовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ
В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года

В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года

19:33 27.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков.

"Это попытки подрывов автомобилей, попытки покушения на представителей вооруженных сил и органов исполнительной власти, а также подрывы железнодорожных путей, ну еще ряд других террористических атак", – рассказал Сергей Томиков.

Он добавил, что недавно спецслужбы пресекли попытку проноса взрывного устройства в здание территориального органа безопасности. По его словам, обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой.
Эксперт отметил, что главная опасность исходит от спецслужб Украины и недружественных государств. По его словам, противник использует все новые и новые изощренные средства для дестабилизации обстановки. В частности, он напомнил о случае, когда взрывное устройство было замаскировано в иконе.
"Четыре теракта все-таки были совершены. Это подрывы релейных шкафов на железной дороге, также подрыв вышки сотовой связи. Это тоже было, и мы понимаем, что угроза существует. Но наши спецслужбы тоже не спят и четко противодействуют", – подчеркнул он.
Томиков отметил, что значительную роль в предотвращении атак играет помощь жителей республики. Только за прошлый год от населения поступило больше 3 тысяч сообщений о возможных угрозах, а с начала 2025-го – уже около двух тысяч.
"Это небезразличные граждане, которые видят какую-то угрозу, сразу же сообщают в правоохранительные органы, в силовые структуры. Конечно, эта вся информация проверяется, не всегда она подтверждается, но благодаря этому и происходит предотвращение террористических актов", – рассказал эксперт.
В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
Радио "Спутник в Крыму"
 
