В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года

27.08.2025

В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года

В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления координации...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков.Он добавил, что недавно спецслужбы пресекли попытку проноса взрывного устройства в здание территориального органа безопасности. По его словам, обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой.Эксперт отметил, что главная опасность исходит от спецслужб Украины и недружественных государств. По его словам, противник использует все новые и новые изощренные средства для дестабилизации обстановки. В частности, он напомнил о случае, когда взрывное устройство было замаскировано в иконе.Томиков отметил, что значительную роль в предотвращении атак играет помощь жителей республики. Только за прошлый год от населения поступило больше 3 тысяч сообщений о возможных угрозах, а с начала 2025-го – уже около двух тысяч.В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского мостаГотовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ

