2025-11-10T14:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Суточные потери украинских войск в зоне проведения спецоперации превысили 1200 боевиков, также ВСУ недосчитались пятнадцати станций РЭБ и семнадцати складов с боеприпасами, горючим и материально-техническими средствами. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки "Север" истощили силы противника в окрестностях пяти населенных пунктов в Сумской области. На Харьковском направлении российские бойцы разгромили подразделения ВСУ под Волчанском.Потери противника на этом участке превысили 130 военнослужащих. Также уничтожены десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и пять складов с материальными средствами ВСУ.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, поразив силы противника - возле двух сел на Харьковщине и одного в ДНР.За минувшие сутки в зоне ответственности этой российской группировки ВСУ потеряли 210 боевиков, шесть броневиков, десять машин и одно артиллерийское орудие. Кроме того, враг лишился десяти станций РЭБ и трех складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки обосновались на более выгодных рубежах и позициях, боевики киевского режима, в том числе и бригада спецназначения "Азов", разбиты в районах шести населенных пунктов ДНР.Суточные потери противника на этой линии фронта: свыше 70 военнослужащих, два броневика, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ, шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов четырех сел в ДНР и одного в Днепропетровской области.Подразделения группировки "Восток" продавили оборону ВСУ, разбив противника возле четырех сел в Днепропетровской области и одного населенного пункта - в Запорожской.На этом участке ВСУ лишились за сутки свыше 235 боевиков, двух броневиков, 14 автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение, поразили силы противника в Запорожской области и в Херсонской."Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - перечислили в Минобороны в понедельник.Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Также в ведомстве сообщили об освобождении населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области и Гнатовки - на Донбассе. Кроме того, российские силы ПВО за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника и шесть реактивных снарядов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУНовости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и ДобропольеНа Украине остановлены все государственные ТЭС

