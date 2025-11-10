Рейтинг@Mail.ru
Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
Удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Кроме того, по словам Анпилогова, удары ВС РФ значительно воздействуют на украинскую логистику, "выбивая" как электровозы и тепловозы, так и соответствующую инфраструктуру.Анпилогов также не согласился с мнением, что российское руководство, отдавая приказы "выбить" украинскую энергетику, преследует цель вынудить украинцев выходить на массовые акции протеста против властей из-за наступившего блэкаута.Компания "Центрэнерго" в субботу проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. В понедельник госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часаВооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на УкраинеУдары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружиемЖителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.

"Энергетика – отрасль экономики, которая работает не только на гражданскую жизнь, но и на военное производство. Удары по соответствующим объектам – это более гуманный способ воздействия на украинскую военную промышленность, потому что в этом случае она просто лишается столь необходимого ей ресурса. Без электроэнергии много не произведешь", - сказал аналитик.

Кроме того, по словам Анпилогова, удары ВС РФ значительно воздействуют на украинскую логистику, "выбивая" как электровозы и тепловозы, так и соответствующую инфраструктуру.
"Обусловленные нашими ударами ограничения серьезно нарушают графики движения железнодорожного состава и, как следствие, негативно воздействуют на военную логистику. Ведь сейчас львиная доля бронетехники и боеприпасов доставляется на фронт именно железнодорожным транспортом", - пояснил эксперт.
Анпилогов также не согласился с мнением, что российское руководство, отдавая приказы "выбить" украинскую энергетику, преследует цель вынудить украинцев выходить на массовые акции протеста против властей из-за наступившего блэкаута.
"Мы прекрасно понимаем, что украинское население сейчас находится в рамках жутко репрессивного полицейско-военного государства, где спецслужбы осуществляют тотальный контроль инакомыслия, где никакие гражданские выступления практически невозможны. Поэтому надеяться на то, что украинское население возьмется, условно говоря, за вилы и начнет каким-то образом требовать изменения текущего положения вещей, не приходится", - резюмировал специалист.
Компания "Центрэнерго" в субботу проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. В понедельник госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа
Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине.
"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
 
