Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ

2025-11-10T12:52

2025-11-10T12:52

2025-11-10T12:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Кроме того, по словам Анпилогова, удары ВС РФ значительно воздействуют на украинскую логистику, "выбивая" как электровозы и тепловозы, так и соответствующую инфраструктуру.Анпилогов также не согласился с мнением, что российское руководство, отдавая приказы "выбить" украинскую энергетику, преследует цель вынудить украинцев выходить на массовые акции протеста против властей из-за наступившего блэкаута.Компания "Центрэнерго" в субботу проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. В понедельник госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часаВооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на УкраинеУдары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружиемЖителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону

