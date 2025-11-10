https://crimea.ria.ru/20251110/armiya-rossii-osvobodila-dva-sela-v-zaporozhskoy-oblasti-i-odno-v-dnr-1150779660.html
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также еще один - в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-11-10T12:48
2025-11-10T12:48
2025-11-10T12:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также еще один - в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР от украинских сил освобождено село Гнатовка.Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окруженииРоссийские войска освободили Волчье в Днепропетровской областиНовости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области
12:48 10.11.2025 (обновлено: 12:53 10.11.2025)