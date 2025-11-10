Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также еще один - в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T12:48
2025-11-10T12:53
россия
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также еще один - в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР от украинских сил освобождено село Гнатовка.Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.
россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области

© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также еще один - в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР от украинских сил освобождено село Гнатовка.

"В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка", - проинформировали в Минобороны.

Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.
