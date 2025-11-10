https://crimea.ria.ru/20251110/armiya-rossii-osvobodila-dva-sela-v-zaporozhskoy-oblasti-i-odno-v-dnr-1150779660.html

Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также еще один - в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T12:48

2025-11-10T12:48

2025-11-10T12:53

россия

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142854645_0:0:2238:1260_1920x0_80_0_0_2bd5724a54a6f76d1d54dcfa8af6a26b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также еще один - в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР от украинских сил освобождено село Гнатовка.Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.

