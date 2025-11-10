Рейтинг@Mail.ru
Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины
Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Об этом днем в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T13:01
2025-11-10T14:42
украина
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063215_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a0c59d0b31fd3442252fccaea21623a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Об этом днем в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, армия России нанесла удары по складу реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
РИА Новости Крым
Новости
Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины

Армия России нанесла групповой удар по военным аэродромам и складам ВСУ

13:01 10.11.2025 (обновлено: 14:42 10.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Об этом днем в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными БПЛА по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ", – сказано в сообщении.
Кроме того, армия России нанесла удары по складу реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в оборонном ведомстве.
