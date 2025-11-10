https://crimea.ria.ru/20251110/rossiyskie-kinzhaly-razgromili-voennye-bazy-i-aerodromy-ukrainy-1150780021.html

Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины

Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2025

Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Об этом днем в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Об этом днем в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, армия России нанесла удары по складу реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине остановлены все государственные ТЭС Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинНа Украине расширили зону принудительной эвакуации

Новости

