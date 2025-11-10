Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье
Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье
Подразделения Вооруженных сил России планомерно отражают попытки ВСУ деблокировать единственно возможный выход из Красноармейска (украинское название Покровск), РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T10:28
2025-11-10T10:29
россия
новости сво
денис пушилин
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России планомерно отражают попытки ВСУ деблокировать единственно возможный выход из Красноармейска (украинское название Покровск), где формирования киевского режима находятся в окружении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Красноармейское направлениеОн добавил, что в самом городе на данный момент "планомерно идет зачистка, в частности, многоэтажной застройки".Кроме того, российские подразделения в районе Родинского уничтожили противника, пытавшегося деблокировать боевиков в Димитрове.Краснолиманское направлениеНа краснолиманском направлении российские войска также улучшают позиции, отметил Пушилин.Дружковское и Константиновское направленияНа Дружковском направлении российские войска улучшили позиции в районах населенного пункта Шахов на добропольском выступе."Ситуация непростая, но при этом мы видим, что в районе Шахова, со стороны Владимировки, наши бойцы продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин.На Константиновском направлении, по словам главы ДНР, идут городские бои. В окрестностях Иванополья и в окрестностях Александро-Калинова ситуация также в пользу российских войск.
Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье

Новости СВО: армия России планомерно отражает попытки деблокировать ВСУ в Красноармейске

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России планомерно отражают попытки ВСУ деблокировать единственно возможный выход из Красноармейска (украинское название Покровск), где формирования киевского режима находятся в окружении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Красноармейское направление
"Мы видим, что противник пытался деблокировать (выход) через населенный пункт Гришино, где наши бойцы планомерно отражают эти атаки", - сказал Пушилин.
Он добавил, что в самом городе на данный момент "планомерно идет зачистка, в частности, многоэтажной застройки".
Кроме того, российские подразделения в районе Родинского уничтожили противника, пытавшегося деблокировать боевиков в Димитрове.
"Также мы видим, что есть в районе Родинского попытки противника атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен при данных попытках… Есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений", - сказал глава республики.
Краснолиманское направление
На краснолиманском направлении российские войска также улучшают позиции, отметил Пушилин.
"На краснолиманском направлении также есть улучшение позиций, самая горячая точка - Ямполь, южная часть. И дальше продолжается планомерное продвижение. Но противник перекинул туда очень серьезные резервы и старается удержать всеми силами данный населенный пункт", - уточнил он.
Дружковское и Константиновское направления
На Дружковском направлении российские войска улучшили позиции в районах населенного пункта Шахов на добропольском выступе.
"Ситуация непростая, но при этом мы видим, что в районе Шахова, со стороны Владимировки, наши бойцы продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин.
На Константиновском направлении, по словам главы ДНР, идут городские бои. В окрестностях Иванополья и в окрестностях Александро-Калинова ситуация также в пользу российских войск.
