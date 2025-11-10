https://crimea.ria.ru/20251110/novosti-svo-chto-seychas-proiskhodit-v-krasnoarmeyske-i-dobropole-1150775276.html

Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье

Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России планомерно отражают попытки ВСУ деблокировать единственно возможный выход из Красноармейска (украинское название Покровск), где формирования киевского режима находятся в окружении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Красноармейское направлениеОн добавил, что в самом городе на данный момент "планомерно идет зачистка, в частности, многоэтажной застройки".Кроме того, российские подразделения в районе Родинского уничтожили противника, пытавшегося деблокировать боевиков в Димитрове.Краснолиманское направлениеНа краснолиманском направлении российские войска также улучшают позиции, отметил Пушилин.Дружковское и Константиновское направленияНа Дружковском направлении российские войска улучшили позиции в районах населенного пункта Шахов на добропольском выступе."Ситуация непростая, но при этом мы видим, что в районе Шахова, со стороны Владимировки, наши бойцы продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин.На Константиновском направлении, по словам главы ДНР, идут городские бои. В окрестностях Иванополья и в окрестностях Александро-Калинова ситуация также в пользу российских войск.

