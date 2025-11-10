ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS

https://crimea.ria.ru/20251110/pvo-unichtozhila-124-drona-i-shest-snaryadov-himars-1150781049.html
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника и шесть реактивных снарядов. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T13:49
2025-11-10T13:49
2025-11-10T14:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника и шесть реактивных снарядов. Об этом говорится в сводке Минобороны.Кроме того, в северо-восточной части Черного моря были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера.В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Также в ведомстве сообщили об освобождении населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки - в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУНовости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и ДобропольеКогда закончится СВО
