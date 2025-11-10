Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 10.11.2025
ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS
ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 10.11.2025
ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника и шесть реактивных снарядов. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника и шесть реактивных снарядов. Об этом говорится в сводке Минобороны.Кроме того, в северо-восточной части Черного моря были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера.В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Также в ведомстве сообщили об освобождении населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки - в Донбассе.
россия, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво
ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS

Силы ПВО сбили 124 дрона и шесть снарядов HIMARS за сутки – Минобороны

13:49 10.11.2025 (обновлено: 14:44 10.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника и шесть реактивных снарядов. Об этом говорится в сводке Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.
Кроме того, в северо-восточной части Черного моря были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера.
В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам и базам ВСУ. Также в ведомстве сообщили об освобождении населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки - в Донбассе.
