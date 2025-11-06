Рейтинг@Mail.ru
Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251106/chtoby-ne-sideli-doma-v-krymu-vodyat-besplatnye-ekskursii-dlya-boytsov-svo-1150702253.html
Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
Когда-то Лев Архипов из поселка Новый Свет был инженером лесного хозяйства, работал в Судакском лесхоззаге. Теперь он краевед, гид-экскурсовод, фотограф. И... РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Когда-то Лев Архипов из поселка Новый Свет был инженером лесного хозяйства, работал в Судакском лесхоззаге. Теперь он краевед, гид-экскурсовод, фотограф. И просто влюбленный в Крым человек. Он убежден, что прекрасная крымская земля возвращает к жизни даже тогда, когда кажется, что все пропало, что обречен и хочется опустить руки. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он рассказывает, что проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО, получивших на фронте тяжелые травмы.Маршрут Ахрипова для ветеранов СВО идет от набережной в поселке Новый Свет до мыса Капчик (мыс в Новом Свете. Находится между двумя горами — Орел и Караул-Оба - ред.)."То есть, ребята могут проехать на коляске весь этот маршрут, до Царского пляжа. А уже оттуда мы их катерочком довозим до поселка Новый Свет. Конечно, хотел бы полностью всю тропу (адаптировать под инклюзивный туризм - ред.). Но пока для этого нет финансовой возможности. А вот чтобы сделать инклюзивный маршрут до Царского пляжа - такая возможность уже существует", - уточняет собеседник. И добавляет, что нередко бойцы после госпиталя отдыхают в одном из отелей курортного поселка: управляющий этого средства размещения сейчас также находится за "ленточкой".Отвечая на вопрос, почему решил водить бесплатные экскурсии для бойцов, гид признается, что это в память об отце, который тоже был ветераном боевых действий, воевал на Кубе. И еще говорит, что его восхищает неимоверная сила духа участников спецоперации.В ходе экскурсии Архипов рассказывает о деревьях, кустарниках, полезных свойствах растений, которые встречаются на пути. Потом вместе с экскурсантами они готовят чай.Кстати, работы по благоустройству на указанном участке маршрута проведены при поддержке Судакского лесоохотничьего хозяйства, ранее известного как Судакский лесхоззаг. В том числе, при входе в можжевеловую рощу сделан туалет для инвалидов-колясочников, говорит краевед, уточняя, что и сам он когда-то работал инженером лесного хозяйства, и часто пересекается с нынешним руководством этого учреждения."Наша команда также по возможности помогает фронту. Передаем ребятам системы радиоэлектронной борьбы, тепловизоры", - рассказывает он.В планах у экскурсовода Архипова также проводить автомобильные экскурсии для ветеранов СВО.По информации минкурортов республики, в Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО.Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессияВ Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторовАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
крым
новый свет
крым, новый свет, экскурсии, помощь бойцам сво, новости сво, общество
Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО

В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете

18:28 06.11.2025 (обновлено: 18:29 06.11.2025)
 
© Фото из личного архива Льва АрхиповаВ Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
© Фото из личного архива Льва Архипова
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Когда-то Лев Архипов из поселка Новый Свет был инженером лесного хозяйства, работал в Судакском лесхоззаге. Теперь он краевед, гид-экскурсовод, фотограф. И просто влюбленный в Крым человек. Он убежден, что прекрасная крымская земля возвращает к жизни даже тогда, когда кажется, что все пропало, что обречен и хочется опустить руки. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он рассказывает, что проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО, получивших на фронте тяжелые травмы.

"Сейчас мы проводим экскурсии только для ветеранов СВО на колясках, на протезах по этому маршруту идти будет тяжело. В любом случае, нужно, чтобы кто-то из родных и близких. Хотя был у меня и такой случай, когда я толкал по очереди четыре коляски", - говорит он, уточняя, что для участников спецоперации экскурсии являются бесплатными.

Маршрут Ахрипова для ветеранов СВО идет от набережной в поселке Новый Свет до мыса Капчик (мыс в Новом Свете. Находится между двумя горами — Орел и Караул-Оба - ред.).
© Фото из личного архива Льва АрхиповаВ Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
© Фото из личного архива Льва Архипова
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
"То есть, ребята могут проехать на коляске весь этот маршрут, до Царского пляжа. А уже оттуда мы их катерочком довозим до поселка Новый Свет. Конечно, хотел бы полностью всю тропу (адаптировать под инклюзивный туризм - ред.). Но пока для этого нет финансовой возможности. А вот чтобы сделать инклюзивный маршрут до Царского пляжа - такая возможность уже существует", - уточняет собеседник. И добавляет, что нередко бойцы после госпиталя отдыхают в одном из отелей курортного поселка: управляющий этого средства размещения сейчас также находится за "ленточкой".
Отвечая на вопрос, почему решил водить бесплатные экскурсии для бойцов, гид признается, что это в память об отце, который тоже был ветераном боевых действий, воевал на Кубе. И еще говорит, что его восхищает неимоверная сила духа участников спецоперации.
"Как-то я водил ребят на колясках до мыса Капчик, потом мы шли на катере и видели дельфинов. И когда они увидели дельфинов, то у них, у этих взрослых мужчин, от увиденной красоты на глазах появились слезы. Понимаете? Жизнь-то продолжается. Не надо опускать руки", - говорит он.
В ходе экскурсии Архипов рассказывает о деревьях, кустарниках, полезных свойствах растений, которые встречаются на пути. Потом вместе с экскурсантами они готовят чай.
© Фото из личного архива Льва АрхиповаВ Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
© Фото из личного архива Льва Архипова
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
Кстати, работы по благоустройству на указанном участке маршрута проведены при поддержке Судакского лесоохотничьего хозяйства, ранее известного как Судакский лесхоззаг. В том числе, при входе в можжевеловую рощу сделан туалет для инвалидов-колясочников, говорит краевед, уточняя, что и сам он когда-то работал инженером лесного хозяйства, и часто пересекается с нынешним руководством этого учреждения.
"Наша команда также по возможности помогает фронту. Передаем ребятам системы радиоэлектронной борьбы, тепловизоры", - рассказывает он.
© Фото из личного архива Льва АрхиповаВ Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
© Фото из личного архива Льва Архипова
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
В планах у экскурсовода Архипова также проводить автомобильные экскурсии для ветеранов СВО.
"У меня есть микроавтобус, сейчас готовлю его как раз под то, чтобы можно было перевозить ветеранов СВО, которые сидят дома, по всему Крыму, показывать им, например, музеи, пещеры. На пляжи возить, чтобы они могли полноценно купаться, чтобы не чувствовали себя обреченными", - делится собеседник.
По информации минкурортов республики, в Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО.
© Фото из личного архива Льва АрхиповаВ Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
© Фото из личного архива Льва Архипова
В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовый СветЭкскурсииПомощь бойцам СВОНовости СВООбщество
 
