Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО

Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО

2025-11-06T18:28

2025-11-06T18:28

2025-11-06T18:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Когда-то Лев Архипов из поселка Новый Свет был инженером лесного хозяйства, работал в Судакском лесхоззаге. Теперь он краевед, гид-экскурсовод, фотограф. И просто влюбленный в Крым человек. Он убежден, что прекрасная крымская земля возвращает к жизни даже тогда, когда кажется, что все пропало, что обречен и хочется опустить руки. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он рассказывает, что проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО, получивших на фронте тяжелые травмы.Маршрут Ахрипова для ветеранов СВО идет от набережной в поселке Новый Свет до мыса Капчик (мыс в Новом Свете. Находится между двумя горами — Орел и Караул-Оба - ред.)."То есть, ребята могут проехать на коляске весь этот маршрут, до Царского пляжа. А уже оттуда мы их катерочком довозим до поселка Новый Свет. Конечно, хотел бы полностью всю тропу (адаптировать под инклюзивный туризм - ред.). Но пока для этого нет финансовой возможности. А вот чтобы сделать инклюзивный маршрут до Царского пляжа - такая возможность уже существует", - уточняет собеседник. И добавляет, что нередко бойцы после госпиталя отдыхают в одном из отелей курортного поселка: управляющий этого средства размещения сейчас также находится за "ленточкой".Отвечая на вопрос, почему решил водить бесплатные экскурсии для бойцов, гид признается, что это в память об отце, который тоже был ветераном боевых действий, воевал на Кубе. И еще говорит, что его восхищает неимоверная сила духа участников спецоперации.В ходе экскурсии Архипов рассказывает о деревьях, кустарниках, полезных свойствах растений, которые встречаются на пути. Потом вместе с экскурсантами они готовят чай.Кстати, работы по благоустройству на указанном участке маршрута проведены при поддержке Судакского лесоохотничьего хозяйства, ранее известного как Судакский лесхоззаг. В том числе, при входе в можжевеловую рощу сделан туалет для инвалидов-колясочников, говорит краевед, уточняя, что и сам он когда-то работал инженером лесного хозяйства, и часто пересекается с нынешним руководством этого учреждения."Наша команда также по возможности помогает фронту. Передаем ребятам системы радиоэлектронной борьбы, тепловизоры", - рассказывает он.В планах у экскурсовода Архипова также проводить автомобильные экскурсии для ветеранов СВО.По информации минкурортов республики, в Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО.Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессияВ Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторовАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма

