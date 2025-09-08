Рейтинг@Mail.ru
Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250908/studenty-pomogayut-vyyavit-problemy-s-dostupnoy-sredoy-v-krymu-1149128360.html
Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму
Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму
В Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией. По словам... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T06:53
2025-09-08T09:03
радио "спутник в крыму"
доступная среда
кфу (крымский федеральный университет)
туризм
туризм в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249790_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_824699c41ce4b7270af1df95359c88fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией. По словам руководителя ресурсного учебно-методического центра КФУ имени Вернадского по обучению инвалидов и лиц СОВЗ Юлии Богинской, Крым – это регион с огромным ресурсным потенциалом для доступного отдыха, в том числе и молодежи с инвалидностью.Она также рассказала, что мониторинг касается не только наличия перил, подъемников, лестниц, но и того, насколько та или иная экскурсионная программа адаптирована для лиц с ментальными нарушениями."В минкурортов Крыма сейчас активно развивается программа "Крымская инклюзивная экскурсия для детей с ментальными нарушениями". То есть это особая категория. Здесь, конечно, очень много сложностей. Уже проведено около 20 экскурсий специалистами, уточняется, что необходимо доработать, кого подготовить", – рассказала руководитель центра.Центр тесно сотрудничает с музеями, заповедниками, дворцами, совместно разрабатываются маршруты для маломобильных граждан."С Алупкинским дворцом мы начали такое новое направление как экскурсионное обслуживание семьи, у которых есть дети с расстройствами аутистического спектра. Кстати, в наш университет ежегодно поступает молодежь, которая имеет такой диагноз", – сказала Богинская.При этом она подчеркнула, что в ресурсном центре создан центр коллективного пользования специальными техническими средствами, закуплено оборудование для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. "Университет закупил транспорт с подъемником для лиц, передвигающихся на колясках, туда 4-5 колясок помещается. И мы, конечно, можем и студентов, и гостей перевозить на экскурсионные объекты. В том числе у нас закуплены мобильные ступенькоходы", - продолжает она.По ее словам, активно оборудовать доступную среду в туристической сфере в Крыму начали со включением республики в российское законодательное поле и действием программы "Доступная среда":"Обязательным для всех организаций, учреждений, всех объектов является приведение своих зданий и прилегающей территории в соответствие с типовыми нормами доступности. Хорошо то, что сейчас новое строится сразу с учетом этих типовых норм. К сожалению, в Крыму трудности с тем, что очень много исторических объектов, которые нельзя модернизировать, потому что они носят статус памятников культурного наследия".Богинская рассказала, что до 2030 года все объекты, предприятия, организации обязаны запланировать себе подобные усовершенствования, если их ранее не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249790_0:0:897:673_1920x0_80_0_0_ec23d9705fe58cc14f8b3841e20204e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
доступная среда, кфу (крымский федеральный университет), туризм, туризм в крыму, общество
Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму

Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму

06:53 08.09.2025 (обновлено: 09:03 08.09.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоКореиз
Кореиз
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией. По словам руководителя ресурсного учебно-методического центра КФУ имени Вернадского по обучению инвалидов и лиц СОВЗ Юлии Богинской, Крым – это регион с огромным ресурсным потенциалом для доступного отдыха, в том числе и молодежи с инвалидностью.

"Наш ресурсный центр не только адаптирует образовательные туристические маршруты для студентов с инвалидностью, но также у нас есть инклюзивные волонтерские группы, которые помогают министерству культуры мониторить доступность учреждений культуры", – отметила Богинская в эфире радио "Спутник в Крыму".

Она также рассказала, что мониторинг касается не только наличия перил, подъемников, лестниц, но и того, насколько та или иная экскурсионная программа адаптирована для лиц с ментальными нарушениями.
"В минкурортов Крыма сейчас активно развивается программа "Крымская инклюзивная экскурсия для детей с ментальными нарушениями". То есть это особая категория. Здесь, конечно, очень много сложностей. Уже проведено около 20 экскурсий специалистами, уточняется, что необходимо доработать, кого подготовить", – рассказала руководитель центра.
Центр тесно сотрудничает с музеями, заповедниками, дворцами, совместно разрабатываются маршруты для маломобильных граждан.
"С Алупкинским дворцом мы начали такое новое направление как экскурсионное обслуживание семьи, у которых есть дети с расстройствами аутистического спектра. Кстати, в наш университет ежегодно поступает молодежь, которая имеет такой диагноз", – сказала Богинская.
При этом она подчеркнула, что в ресурсном центре создан центр коллективного пользования специальными техническими средствами, закуплено оборудование для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.
"Университет закупил транспорт с подъемником для лиц, передвигающихся на колясках, туда 4-5 колясок помещается. И мы, конечно, можем и студентов, и гостей перевозить на экскурсионные объекты. В том числе у нас закуплены мобильные ступенькоходы", - продолжает она.
По ее словам, активно оборудовать доступную среду в туристической сфере в Крыму начали со включением республики в российское законодательное поле и действием программы "Доступная среда":
"Обязательным для всех организаций, учреждений, всех объектов является приведение своих зданий и прилегающей территории в соответствие с типовыми нормами доступности. Хорошо то, что сейчас новое строится сразу с учетом этих типовых норм. К сожалению, в Крыму трудности с тем, что очень много исторических объектов, которые нельзя модернизировать, потому что они носят статус памятников культурного наследия".
Богинская рассказала, что до 2030 года все объекты, предприятия, организации обязаны запланировать себе подобные усовершенствования, если их ранее не было.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Доступная средаКФУ (Крымский федеральный университет)ТуризмТуризм в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
09:29На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
09:06СК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против Кириллова
08:55Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
08:22СБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в Крыму
08:10Крымский мост – обстановка к утру понедельника
07:46Когда сап-доска смертельно опасна и что нужно знать при катании на ней
07:30Над Россией отражена новая атака украинских беспилотников
07:13Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма
06:53Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму
06:34Трамп заявил о скором разговоре с Путиным
06:02Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
00:20При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
00:01Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
22:42Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции
22:20Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
21:33Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день
20:38Крымские каменоломни могут стать объектами для туризма
20:02На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы
Лента новостейМолния