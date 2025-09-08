https://crimea.ria.ru/20250908/studenty-pomogayut-vyyavit-problemy-s-dostupnoy-sredoy-v-krymu-1149128360.html

Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму

Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией. По словам руководителя ресурсного учебно-методического центра КФУ имени Вернадского по обучению инвалидов и лиц СОВЗ Юлии Богинской, Крым – это регион с огромным ресурсным потенциалом для доступного отдыха, в том числе и молодежи с инвалидностью.Она также рассказала, что мониторинг касается не только наличия перил, подъемников, лестниц, но и того, насколько та или иная экскурсионная программа адаптирована для лиц с ментальными нарушениями."В минкурортов Крыма сейчас активно развивается программа "Крымская инклюзивная экскурсия для детей с ментальными нарушениями". То есть это особая категория. Здесь, конечно, очень много сложностей. Уже проведено около 20 экскурсий специалистами, уточняется, что необходимо доработать, кого подготовить", – рассказала руководитель центра.Центр тесно сотрудничает с музеями, заповедниками, дворцами, совместно разрабатываются маршруты для маломобильных граждан."С Алупкинским дворцом мы начали такое новое направление как экскурсионное обслуживание семьи, у которых есть дети с расстройствами аутистического спектра. Кстати, в наш университет ежегодно поступает молодежь, которая имеет такой диагноз", – сказала Богинская.При этом она подчеркнула, что в ресурсном центре создан центр коллективного пользования специальными техническими средствами, закуплено оборудование для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. "Университет закупил транспорт с подъемником для лиц, передвигающихся на колясках, туда 4-5 колясок помещается. И мы, конечно, можем и студентов, и гостей перевозить на экскурсионные объекты. В том числе у нас закуплены мобильные ступенькоходы", - продолжает она.По ее словам, активно оборудовать доступную среду в туристической сфере в Крыму начали со включением республики в российское законодательное поле и действием программы "Доступная среда":"Обязательным для всех организаций, учреждений, всех объектов является приведение своих зданий и прилегающей территории в соответствие с типовыми нормами доступности. Хорошо то, что сейчас новое строится сразу с учетом этих типовых норм. К сожалению, в Крыму трудности с тем, что очень много исторических объектов, которые нельзя модернизировать, потому что они носят статус памятников культурного наследия".Богинская рассказала, что до 2030 года все объекты, предприятия, организации обязаны запланировать себе подобные усовершенствования, если их ранее не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

