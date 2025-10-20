https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-deystvuet-edinoe-turisticheskoe-okno-dlya-investorov-1150206066.html
В Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму реализован механизм "единого окна" для инвесторов в туристическую сферу, который позволяет упростить и ускорить процесс реализации проектов. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук на полях форума-выставки "ТуристЭкспо.Крым 2025".По его словам, в этом направлении помогает Корпорация развития Крыма, сопровождающая инвестора на всех этапах – от подачи идеи до получения разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию.Он добавил, что на данный момент в Крыму реализуется более 260 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма, а общий объем заявленных инвестиций превышает 270 миллиардов рублей.Наибольший интерес, по словам Тихончука, инвесторы проявляют к проектам в области санаторно-курортного комплекса и строительству современных апарт-отелей."Мы делаем упор на развитие и модернизацию санаториев, потому что Крым – это прежде всего здоровье. Более половины наших гостей приезжают за здоровьем и реабилитацией, и для этого у нас есть все природные и климатические возможности. Инвесторы видят перспективу и готовы вкладываться в качественную инфраструктуру", – заключил он.Форум "ТуристЭкспо.Крым 2025" прошел в Ялте впервые. Мероприятие объединило деловую и культурную программу: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли, а параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов. Во второй день участники сосредоточились на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу, а завершилось мероприятие церемонией награждения и подведением итогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В отпуск за здоровьем: в чем фишки санаториев и СПА-отелей КрымаТуристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостровВ Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова
В Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторов
В Крыму реализуется более 260 инвестпроектов в сфере туризма и курортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым
. В Крыму реализован механизм "единого окна" для инвесторов в туристическую сферу, который позволяет упростить и ускорить процесс реализации проектов. Об этом РИА Новости Крым
сообщил председатель Комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук на полях форума-выставки "ТуристЭкспо.Крым 2025".
По его словам, в этом направлении помогает Корпорация развития Крыма, сопровождающая инвестора на всех этапах – от подачи идеи до получения разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию.
"Сегодня в Крыму уже работает система, позволяющая инвестору чувствовать себя комфортно. Корпорация развития сопровождает проекты от начала до конца – от идеи до получения всех документов. Это реально действующий инструмент, и инвесторы отмечают, что процесс стал значительно проще и быстрее", – рассказал Тихончук.
Он добавил, что на данный момент в Крыму реализуется более 260 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма, а общий объем заявленных инвестиций превышает 270 миллиардов рублей.
"За 11 лет Корпорация развития вошла в пятерку лучших в России по эффективности сопровождения инвесторов. Это серьезный результат", – подчеркнул парламентарий.
Наибольший интерес, по словам Тихончука, инвесторы проявляют к проектам в области санаторно-курортного комплекса и строительству современных апарт-отелей.
"Мы делаем упор на развитие и модернизацию санаториев, потому что Крым – это прежде всего здоровье. Более половины наших гостей приезжают за здоровьем и реабилитацией, и для этого у нас есть все природные и климатические возможности. Инвесторы видят перспективу и готовы вкладываться в качественную инфраструктуру", – заключил он.
Форум "ТуристЭкспо.Крым 2025" прошел в Ялте впервые. Мероприятие объединило деловую и культурную программу: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли, а параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов. Во второй день участники сосредоточились на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу, а завершилось мероприятие церемонией награждения и подведением итогов.
