https://crimea.ria.ru/20251031/svoe-delo-v-simferopole-proshla-strategicheskaya-sessiya-1150586666.html

"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия

"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия - РИА Новости Крым, 31.10.2025

"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия

Когда началась спецоперация, муж Натальи Черкашиной одним из первых ушел на СВО, и она осталась одна с детьми. Ей было очень страшно и тревожно, чтобы как-то... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T18:13

2025-10-31T18:13

2025-10-31T18:13

новости

новости сво

участники сво

ветераны сво

крым

новости крыма

фонд "защитники отечества"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150587307_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_23a5f8edc5a16fe8c35ff3ccf4c66132.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Когда началась спецоперация, муж Натальи Черкашиной одним из первых ушел на СВО, и она осталась одна с детьми. Ей было очень страшно и тревожно, чтобы как-то справиться со своей тревогой, она принялась готовить разные полезные сладости - пастилу, фруктовые чипсы и фруктовое безе, чтобы и самой отвлечься, и мужа с его сослуживцами порадовать."После тяжелого ранения мужу от фонда "Защитники Отечества" предложили стать участником программы "Свое дело", а он взял меня с собой за компанию. Но теперь он работает в военно-социальном центре, консультирует бойцов, а я стала предпринимателем", - рассказывает она корреспонденту РИА Новости Крым, представляя свои сладости на выставке-ярмарке продукции участников СВО и членов их семей в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Франко.Стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких прошла в Симферополе. Ее организовал Центр "Мой бизнес" в соответствии с целями нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".Чем заняться после СВОКонтракт с Минобороны у Максима Даниеляна закончился еще в 2023 году. Он служил в разведке, был старшим техником, ответственным за работу беспилотников. Теперь он человек гражданский, обучает детей полетам на БПЛА, а также конструированию, сборке, пайке. Он президент Федерации гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Республики Крым. И тоже участник программы "Свое дело".За соседим столом расположился ветеран СВО Сергей Синёв. Он теперь тоже предприниматель: вместе с другом и напарником Александром Томковичем они изготавливают полуфабрикаты - котлетки, голубцы, биточки - и поставляют свою продукцию в базы отдыха и санатории.Бизнесу, который придумал, ветеран Алексей Силуянов из Судака, всего 21 день. Он уже принимает заказы, к работе планирует приступить через неделю. Бизнес его связан с порошковой покраской изделий из металла."В июле уволился по состоянию здоровья после контузии. Приехали сюда, собрались в дружном коллективе, посмотрели, что лучше в городе нашем организовать, и придумали. На свои деньги купили оборудование для производства порошковой покраски, монтировали кузню, несколько цехов сварки. И вот начинаем свою деятельность", - делится он с корреспондентом РИА Новости Крым, добавляя, что на стратегической сессии хотел бы узнать, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела.А вот участник стратсессии Юрий вместо фамилии называет свой позывной - "Реаниматор". Он действующий военный, санитарный инструктор, служит в войсках ПВО. И в то же время учится в магистратуре в Санкт-Петербурге в Морском техническом университете, направление - медицинская робототехника. Его интересует все о протезах ортезах и экзоскелетах. Он хотел бы открыть свое дело, связанное с реабилитацией. Ищет партнеров для совместных проектов.Юрий ждет начала экспертной сессии "Путь домой: технические средства, реабилитация, психология", где обсудят новейшие разработки в сфере реабилитации, создание адаптивной одежды и формирование новых туристических продуктов с учетом особых потребностей людей на колясках и протезах.Для участников сессии организовано около десяти мероприятий, среди которых не только выставка-ярмарка продукции участников СВО, но и модный показ адаптивной одежды от крымских дизайнеров и презентация передовых решений в реабилитации после тяжелых травм. Также участники говорили с представителями власти о мерах господдержки, навигации в современном информационном поле, создании женского бизнес-сообщества для жен и матерей участников СВО. Кроме того, в рамках мероприятия прошла презентация нового онлайн-курса "Наставник для героя".Площадка для новых знаний и обмена опытомВ стратегической сессии "СВОе дело" в Крыму участвуют порядка 300 человек. Среди них в первую очередь бойцы СВО, члены их семей. Именно они являются основной целевой аудиторией, рассказал РИА Новости Крым руководитель Центра "Мой бизнес" в республике Владислав Ганжара.Ветераны СВО открывают свой бизнес в сферах туризма, сельского хозяйства и других, добавил Ганжара."По программе "СВОе дело" это уже пятая группа обучающихся, обучились 115 человек, из них 32% уже зарегистрировали свое дело. Сегодняшняя сессия важна тем, что мы показываем результаты тех, кто обучался на первых модулях. Участники делятся опытом. Здесь сегодня представлены очень разные и очень важные проекты, которые могут внедряться в школах и различных социальных учреждениях", - прокомментировала журналистам заместитель председателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико.По ее словам, важно поддерживать ветеранов СВО, а также членов их семей, которые хотят начать свое дело, потому что, вернувшись с фронта, они хотят понять, какие меры поддержки есть, какие есть системы налогообложения.Ранее замруководителя Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Алексей Штокал сообщал, что порядка 2500 участников специальной военной операции, получивших серьезные ранения, прошли реабилитацию в рамках проекта Народного фронта "Перезагрузка", из них почти 300 бойцов прошли курс в санаториях Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелкомСпецпроект РИА Новости Крым о бойцах представили на форуме в СимферополеВыбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, участники сво, ветераны сво, крым, новости крыма, фонд "защитники отечества"