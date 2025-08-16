https://crimea.ria.ru/20250816/vintovka-vmesto-mototsikla-i-psikhologa---boets-svo-stal-sportivnym-strelkom-1148701749.html

Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком

Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком

РИА Новости Крым, 16.08.2025

Максимальная точность достигается при выстреле между ударами сердца, биение которого отдает колебанием на стол. Важно остановиться и замереть, максимально долго оставаться в неподвижном состоянии гармонии, чтобы попасть в цель. В этом спорте, как и в жизни, нужно прислушаться себе, чтобы понять: если уж принял решение, то все сделал правильно. Так рассуждает ветеран СВО Станислав Минченко из Симферополя. Спортивную школу олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко он посещает почти год. Занимается пулевой стрельбой ПОДА (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - ред.). Пневматическая винтовка не только заменила ему мотоцикл, которым после перенесенного ранения он управлять не может, но и навела "порядок в голове".- Помню, когда в первый раз пришел в тир, то мне не понравилось, еще детвора бегала, было шумно. Тогда подумал, что ерунда какая-то, а не спорт. (Улыбается). Когда второй раз пришел, то детворы уже не было. Сидел в тишине. И мне понравилось. Вроде, и тренируюсь, но, в то же время, сам в себе копаюсь, навожу порядок в голове, раскладываю все по полочкам. Думаю, что парни, которые, как и я, вернулись "на гражданку" после ранения, не дадут соврать: начинаешь терзать себя, вспоминать...Рвался на фронт добровольцемНа СВО Станислав отправился почти сразу, ушел добровольцем в первых числах апреля 2022 года. Контракт подписал с ЧВК - на тот момент Минобороны "добробаты" еще не набирало. И добавляет: "несмотря на то, что в армии не служил, какая-никакая, но подготовка у меня все-таки была. В 2014 году, Крымской весной, я в первых рядах записался в крымское ополчение. Наверное, с того самого момента еще решил: если надо защищать страну, значит, надо"."За ленточкой" Станислав, которого определили в штурмовики, провел всего два месяца. Ранение получил на Луганском направлении. Все случилось ранним утром. Накануне прошел штурм. Группа закрепилась на позициях, и попала под танковый обстрел.Почти полгода "валялся" по госпиталям, врачи пытались восстановить ногу. Но в итоге не получилось, колено полностью удалили и "сказали привыкать жить без него". Ходить Станислав старается все больше без тросточки, но иногда приходится и с ней - при долгой ходьбе нога, которая теперь не сгибается, отекает, болит."До СВО у меня была небольшая строительная фирма, занимались отделочными работами. Пока воевал да восстанавливался, ее закрыли. Сейчас по строительным объектам лазить сложнее. Вот и занимаюсь спортом. Хотя на работу официально устроен, делаю разную исполнительную документацию, все дома, за компьютером. Основное время трачу в тире. Наедине с собой".Все, что пережил, осталось шрамами на теле и в памяти. Фоток с фронта нет. Иметь телефоны и уж тем более что-то фотографировать - строжайше запрещалось. Не называет Станислав и своего позывного, говорит: "теперь я обычный гражданский человек".- После травмы жизнь изменилась. Как восприняли это?..- Да как сказать... наверное, сразу себя принял. Комплексов нет. Есть ограничения. Но ведь это мне не мешает жить. Ну а если люди косо смотрят, то ради Бога, это их проблемы. Я тут ни при чем. Шрамов не прячу, и в шортах хожу."Скафандр" для расслабления и меткостиПеред началом тренировки обязательно нужно облачиться в специальный стрелковый костюм. Он тяжелый, будто кирзовые сапоги, и почти такой же на ощупь. Особенно, если новый и еще не "размялся". Станислав все делает размеренно, без спешки. И параллельно рассказывает:Стрелковый костюм "выключает" ненужные группы мышц, которые мешают в нужный момент удержать винтовку. В нем как в скафандре. Он стабилизирует, но при этом дает дополнительную возможность расслабиться. Не сдавливает, но ограничивает возможность движения, объясняет спортсмен.В тире тишина, стрелки работают по мишеням холостыми, отрабатывают щелчок. Тренировка длится три часа. Спортсмены работают над каждым элементом производства выстрелов. Прицеливание, поднятие, удержание колебания, нажатие на спусковой крючок. Каждое движение отрабатывается поступательно. Важно все контролировать в моменте, уметь не отвлекаться на раздражающие факторы."Сколько себя помню, увлекался мотоциклами. Ездил на дорожных, эндуро (класс мотоциклов, предназначенный для езды по пересеченной местности - ред.), кроссовых. Но после ранения больше этого не могу. И это для меня это стало самой большой проблемой и болью. Заходил в гараж, смотрел на мотоцикл, вздыхал и уходил. Такое вот хобби было. Нашел ему замену. Теперь у меня есть пневматическая винтовка", - признается Минченко. И добавляет: "мотоцикл продал, потому что техника не должна стоять и ржаветь".Стрельба как упражнения для мозга"Этот спорт учит человека владеть собой. Ведь здесь работает нервная система, грубо говоря, здесь стреляют мозги. Надо быть спокойным, даже флегматичным, чтобы сделать уверенный выстрел", - рассказывает старший тренер по пулевой стрельбе спортивной школы дополнительного образования паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта Юрий Васенев.С одиннадцати лет он занимается пулевой стрельбой, много ездил по соревнованиям, стал мастером спорта. А потом судьба занесла его из Узбекистана, где еще в советские годы жила семья, в Крым. И здесь он стал первым, кто решил тренировать в этом виде спорта людей, возможности здоровья которых в чем-то ограничены. Так в Симферополе в 2012 году появилась пулевая стрельба ПОДА.Тренер Васенев занимается только с "опорниками", теми, у кого есть поражения опорно-двигательного аппарата. В его группе десять человек.- Юрий Михайлович, почему у вас возникло желание этим заниматься?- Из интереса. Мне как спортсмену стало интересно обучить этому олимпийскому виду спорта людей с ограниченными возможностями здоровья. Захотел увидеть, что из этого получится, и каких результатов можно добиться. Первое время было очень тяжело. Нас было всего четыре человека, и у нас ничего не было. Одна винтовка на всех, да и то очень старенькая. Страшно вспоминать. Финансирования никакого не было. Нам помогали бывшие спортсмены.Все постепенно начало налаживаться после воссоединения Крыма с Россией. Тогда у "опорников" появилось хорошее обеспечение и возможность выезжать на различные соревнования: Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования, Первенство России - крымчане сразу заявили о себе во всех этих мероприятиях, вспоминает тренер.Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья выполняют те же упражнения, что и стрелки без инвалидности, в таком же количестве, но в несколько адаптированных условиях. Как поясняет собеседник, спортсмены ПОДА проходят медицинскую классификацию, для определения, в каком положении им удобнее стрелять: со стула или сидя в коляске, например. "Опорникам" сложнее поймать баланс, поэтому важно найти положение, чтобы устойчиво делать выстрел"."Люди с ограниченными возможностями здоровья намного трудолюбивее. Они ставят перед собой цель и идут к ней. И пулевая стрельба — это, пожалуй, самый доступный вид спорта для них. Даже однорукие могут стрелять. Можно стрелять сидя, стоя, лежа", - уточняет тренер. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму"Снал протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте

