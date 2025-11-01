https://crimea.ria.ru/20251101/na-mostu-v-inkermane-vvedut-reversivnoe-dvizhenie-1150595187.html

На мосту в Инкермане введут реверсивное движение

На мосту через реку Черная в Инкермане со 2 по 8 ноября будет действовать реверсивное движение, сообщили в департаменте транспорта города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На мосту через реку Черная в Инкермане со 2 по 8 ноября будет действовать реверсивное движение, сообщили в департаменте транспорта города.И отметили, что на сроки ремонта меры не повлияют. Завершить работы планируют до конца ноября.Городские власти призвали водителей заранее учитывать изменение схемы движения и планировать маршрут с учетом возможных задержек на участке.Ранее на участке уже вводили реверсивное движения для ремонта дорожного полотна. Ограничения были сняты1 августа, тогда готовность объекта составляла 60%.Ремонт моста начали в апреле 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Диагностика искусственного сооружения показала нарушения изоляции деформационных швов, защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части на мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя 1 ноября ограничат движения транспортаРемонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 годаНа дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года

