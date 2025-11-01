Рейтинг@Mail.ru
На мосту в Инкермане введут реверсивное движение - РИА Новости Крым, 01.11.2025
На мосту в Инкермане введут реверсивное движение
На мосту в Инкермане введут реверсивное движение - РИА Новости Крым, 01.11.2025
На мосту в Инкермане введут реверсивное движение
На мосту через реку Черная в Инкермане со 2 по 8 ноября будет действовать реверсивное движение, сообщили в департаменте транспорта города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На мосту через реку Черная в Инкермане со 2 по 8 ноября будет действовать реверсивное движение, сообщили в департаменте транспорта города.И отметили, что на сроки ремонта меры не повлияют. Завершить работы планируют до конца ноября.Городские власти призвали водителей заранее учитывать изменение схемы движения и планировать маршрут с учетом возможных задержек на участке.Ранее на участке уже вводили реверсивное движения для ремонта дорожного полотна. Ограничения были сняты1 августа, тогда готовность объекта составляла 60%.Ремонт моста начали в апреле 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Диагностика искусственного сооружения показала нарушения изоляции деформационных швов, защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части на мосту.
инкерман, севастополь, новости севастополя, транспорт, ограничение движения, логистика, мост
На мосту в Инкермане введут реверсивное движение

В Инкермане на мосту через реку Черную на неделю введут реверсивное движение

19:28 01.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На мосту через реку Черная в Инкермане со 2 по 8 ноября будет действовать реверсивное движение, сообщили в департаменте транспорта города.
"Это необходимо для того, чтобы подрядчик устранил замечания, выявленные при производстве работ ( по ремонту моста – ред.). В частности, при обустройстве деформационных швов", – рассказали в ведомстве.
И отметили, что на сроки ремонта меры не повлияют. Завершить работы планируют до конца ноября.
Городские власти призвали водителей заранее учитывать изменение схемы движения и планировать маршрут с учетом возможных задержек на участке.
Ранее на участке уже вводили реверсивное движения для ремонта дорожного полотна. Ограничения были сняты1 августа, тогда готовность объекта составляла 60%.
Ремонт моста начали в апреле 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Диагностика искусственного сооружения показала нарушения изоляции деформационных швов, защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части на мосту.
