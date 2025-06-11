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В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение
В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение
На мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня до конца лета введут реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Об этом сообщили на официальном... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-11T06:28
2025-06-10T23:00
инкерман
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новости севастополя
ограничение движения
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня до конца лета введут реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Севастополя."Такие меры необходимы для продолжения работ по ремонту сооружения. Подрядная организация уже устанавливает соответствующие знаки дорожного движения, а к понедельнику установит светофор реверсивного регулирования", – сказано в сообщении.По словам специалистов, это позволит минимизировать неудобства для водителей и обеспечить безопасность дорожного движения. Планируется, что частичные ограничения движения снимут в сентябре. Также с 16 июня вводится ограничение движения большегрузного транспорта массой более 20 тонн и превышающего габариты трех метров, добавили в правительстве Севастополя. А чтобы не было заторов, на время ремонта на трассе "Таврида" от пересечения с Президентской дорогой до пересечения с улицей Чернореченской снимут ограничения для движения грузовиков.К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе закроют пешеходный мост через реку СалгирВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом годуКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
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инкерман, севастополь, новости севастополя, ограничение движения, логистика, крым
В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение

На мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня введут реверсивное движение до сентября

06:28 11.06.2025
 
© Правительство СевастополяМост через реку Черная в Инкермане
Мост через реку Черная в Инкермане
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня до конца лета введут реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Севастополя.
"Такие меры необходимы для продолжения работ по ремонту сооружения. Подрядная организация уже устанавливает соответствующие знаки дорожного движения, а к понедельнику установит светофор реверсивного регулирования", – сказано в сообщении.
По словам специалистов, это позволит минимизировать неудобства для водителей и обеспечить безопасность дорожного движения. Планируется, что частичные ограничения движения снимут в сентябре.
"За это время подрядная организация, выполняющая ремонт моста, сделает новый тротуар, заменит деформационные швы сооружения, обустроит выравнивающий слой проезжей части, восстановит защитный слой опор и пролетов, заменит барьерные и перильные ограждения, а также уложит верхний слой асфальта", – рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.
Также с 16 июня вводится ограничение движения большегрузного транспорта массой более 20 тонн и превышающего габариты трех метров, добавили в правительстве Севастополя. А чтобы не было заторов, на время ремонта на трассе "Таврида" от пересечения с Президентской дорогой до пересечения с улицей Чернореченской снимут ограничения для движения грузовиков.
К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.
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