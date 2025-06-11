https://crimea.ria.ru/20250611/v-inkermane-na-mostu-cherez-reku-chernaya-vvodyat-reversivnoe-dvizhenie-1147097788.html

В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение

В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение

На мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня до конца лета введут реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Об этом сообщили на официальном... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-11T06:28

2025-06-11T06:28

2025-06-10T23:00

инкерман

севастополь

новости севастополя

ограничение движения

логистика

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147097672_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_d6397ca832ed48c6d9cd621bf4891bb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня до конца лета введут реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Севастополя."Такие меры необходимы для продолжения работ по ремонту сооружения. Подрядная организация уже устанавливает соответствующие знаки дорожного движения, а к понедельнику установит светофор реверсивного регулирования", – сказано в сообщении.По словам специалистов, это позволит минимизировать неудобства для водителей и обеспечить безопасность дорожного движения. Планируется, что частичные ограничения движения снимут в сентябре. Также с 16 июня вводится ограничение движения большегрузного транспорта массой более 20 тонн и превышающего габариты трех метров, добавили в правительстве Севастополя. А чтобы не было заторов, на время ремонта на трассе "Таврида" от пересечения с Президентской дорогой до пересечения с улицей Чернореченской снимут ограничения для движения грузовиков.К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе закроют пешеходный мост через реку СалгирВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом годуКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму

инкерман

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инкерман, севастополь, новости севастополя, ограничение движения, логистика, крым