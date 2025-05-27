В Симферополе закроют пешеходный мост через реку Салгир
В Симферополе на три месяца закроют пешеходный мост через реку Салгир
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолноводный Салгир
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. С 28 мая движение по пешеходному мосту через реку Салгир в Симферополе ограничат на три месяца для проведения работ по капитальному ремонту сооружения. Об этом сообщили в городской администрации.
"На период проведения капитального ремонта пешеходного моста через реку Салгир в районе улиц Лавриненко и Ким с 28 мая до 28 августа 2025 года пешеходный мост будет полностью перекрыт", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.
© Администрация СимферополяВ Симферополе на три месяца закроют пешеходный мост через реку Салгир
© Администрация Симферополя
В Симферополе на три месяца закроют пешеходный мост через реку Салгир
Ранее сообщалось, что в Инкермане приступили к ремонту моста через реку Черная. Полностью закрывать мост для проезда транспорта не будут, организовано реверсивное движение, регулировать транспортные потоки будут при помощи светофора. Дополнительной альтернативой для проезда является президентская дорога.
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