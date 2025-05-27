https://crimea.ria.ru/20250527/v-simferopole-zakroyut-peshekhodnyy-most-cherez-reku-salgir-1146738510.html

В Симферополе закроют пешеходный мост через реку Салгир

В Симферополе закроют пешеходный мост через реку Салгир - РИА Новости Крым, 27.05.2025

В Симферополе закроют пешеходный мост через реку Салгир

С 28 мая движение по пешеходному мосту через реку Салгир в Симферополе ограничат на три месяца для проведения работ по капитальному ремонту сооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T12:25

2025-05-27T12:25

2025-05-27T12:25

симферополь

ограничение движения

салгир

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. С 28 мая движение по пешеходному мосту через реку Салгир в Симферополе ограничат на три месяца для проведения работ по капитальному ремонту сооружения. Об этом сообщили в городской администрации.Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.Ранее сообщалось, что в Инкермане приступили к ремонту моста через реку Черная. Полностью закрывать мост для проезда транспорта не будут, организовано реверсивное движение, регулировать транспортные потоки будут при помощи светофора. Дополнительной альтернативой для проезда является президентская дорога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицуВ Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замокСколько дворов и дорог отремонтируют в Бахчисарае

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салгир

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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симферополь, ограничение движения, салгир, крым, новости крыма