https://crimea.ria.ru/20250525/kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-dorogi-na-sudak-v-krymu-1146660229.html

Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму

Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму

Участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T09:26

2025-05-25T09:26

2025-05-25T09:26

радио "спутник в крыму"

арсений козловский

крым

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

судак

грушевский перевал

новости крыма

минтранс крыма

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111529/60/1115296003_0:206:3872:2384_1920x0_80_0_0_42ce8e2fc3f5bf0a19de510c65c65562.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Он напомнил, что работы по строительству разбиты на три этапа, и сейчас первый в активной фазе и начат второй.Кроме того, по словам Козловского, в данный момент ведутся работы непосредственно на участке примыкания дороги к трассе "Таврида"."Пару дней назад я присутствовал на монтаже балок над "Тавридой", их уже поставили", – уточнил замминистра.Грушевский перевал, по его словам, с появлением новой дороги будет более плавным, менее рельефным.Он отметил, что в рамках второго этапа работ уже снимается земляное полотно и ведется подготовка к вырубке части деревьев, поскольку трасса будет расширяться.По словам Козловского, новая дорога в Судак будет не менее живописной, чем та, что будет вести на Южный берег Крыма, в район Ялты."Судак – это в основном горная местность, и виды там не менее завораживающие, чем на ЮБК. И она тоже позволит нам кратно сократить время проезда", – сказал Козловский.В районе будущей объездной для Судака дороги, на участке у села Приветное, также предусмотрена новая дорога, проект уже в реализации, сказал он. По словам Козловского, здесь станет гораздо более безопасно, в частности в зоне имеющегося обрыва.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКогда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта

крым

судак

грушевский перевал

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений козловский, крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, судак, грушевский перевал, новости крыма, минтранс крыма, логистика