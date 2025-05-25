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Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
Участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T09:26
2025-05-25T09:26
радио "спутник в крыму"
арсений козловский
крым
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
судак
грушевский перевал
новости крыма
минтранс крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Он напомнил, что работы по строительству разбиты на три этапа, и сейчас первый в активной фазе и начат второй.Кроме того, по словам Козловского, в данный момент ведутся работы непосредственно на участке примыкания дороги к трассе "Таврида"."Пару дней назад я присутствовал на монтаже балок над "Тавридой", их уже поставили", – уточнил замминистра.Грушевский перевал, по его словам, с появлением новой дороги будет более плавным, менее рельефным.Он отметил, что в рамках второго этапа работ уже снимается земляное полотно и ведется подготовка к вырубке части деревьев, поскольку трасса будет расширяться.По словам Козловского, новая дорога в Судак будет не менее живописной, чем та, что будет вести на Южный берег Крыма, в район Ялты."Судак – это в основном горная местность, и виды там не менее завораживающие, чем на ЮБК. И она тоже позволит нам кратно сократить время проезда", – сказал Козловский.В районе будущей объездной для Судака дороги, на участке у села Приветное, также предусмотрена новая дорога, проект уже в реализации, сказал он. По словам Козловского, здесь станет гораздо более безопасно, в частности в зоне имеющегося обрыва.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКогда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта
крым
судак
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арсений козловский, крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, судак, грушевский перевал, новости крыма, минтранс крыма, логистика
Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму

В Крыму дорога Льговское – Грушевка готова на 75% – минтранс

09:26 25.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Алина БогадицаОтремонтированный участок дороги на Судак
Отремонтированный участок дороги на Судак - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости Крым . Алина Богадица
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
Он напомнил, что работы по строительству разбиты на три этапа, и сейчас первый в активной фазе и начат второй.
"От примыкания в Льговке до Грушевки дорога готова на 70 −75%. Сделано дорожное полотно в виде щебня, и 56% уже заасфальтировано. Производятся проколы для коммуникаций и установка освещения", – сказал он.
Кроме того, по словам Козловского, в данный момент ведутся работы непосредственно на участке примыкания дороги к трассе "Таврида".
"Пару дней назад я присутствовал на монтаже балок над "Тавридой", их уже поставили", – уточнил замминистра.
Грушевский перевал, по его словам, с появлением новой дороги будет более плавным, менее рельефным.
"При разработке проектной документации все эти нюансы мы учитывали и с учетом этого все разрабатывалось, чтобы водителю было комфортно проезжать в любое время суток и в любое время года", – сказал Козловский.
Он отметил, что в рамках второго этапа работ уже снимается земляное полотно и ведется подготовка к вырубке части деревьев, поскольку трасса будет расширяться.
По словам Козловского, новая дорога в Судак будет не менее живописной, чем та, что будет вести на Южный берег Крыма, в район Ялты.
"Судак – это в основном горная местность, и виды там не менее завораживающие, чем на ЮБК. И она тоже позволит нам кратно сократить время проезда", – сказал Козловский.
В районе будущей объездной для Судака дороги, на участке у села Приветное, также предусмотрена новая дорога, проект уже в реализации, сказал он. По словам Козловского, здесь станет гораздо более безопасно, в частности в зоне имеющегося обрыва.
"Там уже заходит строительная техника и занимается планированием для строительства новой дороги... Все это укрепляется. Мы там чуть затрагиваем жилой массив, но без особого вреда для жителей. Со всеми все проговорено. Им будет намного быстрее добираться до своих домов, и все, конечно, идут навстречу, понимают, насколько это важно и нужно", – поделился Козловский.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.
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