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Когда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Когда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта
Когда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Когда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта
Участок новой четырехполосной дороги от Алушты до Ялты, протяженностью 3,5 километра, должны достроить и открыть до 10 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T22:06
2025-05-23T22:06
ситуация на дорогах крыма
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт и строительство дорог
юбк
алушта
ялта
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Участок новой четырехполосной дороги от Алушты до Ялты, протяженностью 3,5 километра, должны достроить и открыть до 10 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" сообщил первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Сейчас подрядчик строит и расширяет участок дороги в 400-х метрах от Международного детского центра "Артек", у поселка Лаврово, уточнил он.По словам Козловского, дорожники сделали некоторые выводы по итогу майских праздников, которые будут учтены в дальнейшем.Замминистра подчеркнул, что в данный момент самые крупные дорожные работы идут именно на Южном берегу Крыма. Причем параллельно со строительством дорог делается вся их необходимая защита."Если сейчас проехать по ЮБК, прекрасно видно, что делается укрепленная инженерная защита. Боковые стенки, которые удерживают грунт, чтобы он не осыпался на дорогу, шумовые экраны. Ставятся новые столбы и для освещения, и для того, чтобы на них подвесить троллейбусные сети", – уточнил он.Кроме того, по распоряжению главы республики Сергея Аксенова, одновременно со строительством дорог теперь меняются все коммуникации, которые под ними проходят, это учитывается еще на этапе разработки проектной документации, добавил он.Что касается шумозащитных экранов, то их стараются не ставить повсеместно."Мы их устанавливаем только в том случае, если есть обращение жителей, рядышком находятся дома, и шум от автомобилей мешает. Но чаще просят не устанавливать, потому что, как правило, у них либо с видом на море дома, либо с видом на горы. Стараемся не злоупотреблять", - заключил первый замминистра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по трассе Симферополь-Алушта открыт в реверсивном режимеНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардМосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
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Когда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта

Строительство участка новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта завершат до 10 июня

22:06 23.05.2025
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Участок новой четырехполосной дороги от Алушты до Ялты, протяженностью 3,5 километра, должны достроить и открыть до 10 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" сообщил первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"До 10 июня подрядчик должен сдать отрезок, открыть на всю ширину. То есть четыре полосы на протяжении 3,5 километров. Это примерно до "Артека", чуть-чуть не доезжая", - сказал Козловский.
Сейчас подрядчик строит и расширяет участок дороги в 400-х метрах от Международного детского центра "Артек", у поселка Лаврово, уточнил он.
По словам Козловского, дорожники сделали некоторые выводы по итогу майских праздников, которые будут учтены в дальнейшем.
"Был большой наплыв гостей в республику, и мы увидели, где какие были нюансы, так сказать, слабые места. Сейчас мы их уже подкорректировали", – сказал он.
Замминистра подчеркнул, что в данный момент самые крупные дорожные работы идут именно на Южном берегу Крыма. Причем параллельно со строительством дорог делается вся их необходимая защита.
"Если сейчас проехать по ЮБК, прекрасно видно, что делается укрепленная инженерная защита. Боковые стенки, которые удерживают грунт, чтобы он не осыпался на дорогу, шумовые экраны. Ставятся новые столбы и для освещения, и для того, чтобы на них подвесить троллейбусные сети", – уточнил он.
Кроме того, по распоряжению главы республики Сергея Аксенова, одновременно со строительством дорог теперь меняются все коммуникации, которые под ними проходят, это учитывается еще на этапе разработки проектной документации, добавил он.

"Где-то перенос трубы газовой идет, где-то – водоотвод, где-то –ливневки. Это нам позволит сделать все один раз и дальше просто заниматься хорошим содержанием", – отметил Козловский.

Что касается шумозащитных экранов, то их стараются не ставить повсеместно.
"Мы их устанавливаем только в том случае, если есть обращение жителей, рядышком находятся дома, и шум от автомобилей мешает. Но чаще просят не устанавливать, потому что, как правило, у них либо с видом на море дома, либо с видом на горы. Стараемся не злоупотреблять", - заключил первый замминистра.
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