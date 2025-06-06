https://crimea.ria.ru/20250606/v-sevastopole-otremontiruyut-100-dorog-po-natsproektu-v-etom-godu-1147009165.html

В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году

В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году - РИА Новости Крым, 06.06.2025

В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году

В Севастополе в этом году отремонтируют сто дорог и один мост в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T18:59

2025-06-06T18:59

2025-06-06T18:58

нацпроекты в крыму

севастополь

михаил развожаев

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новости севастополя

национальный проект "инфраструктура для жизни"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году отремонтируют сто дорог и один мост в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, ремонт дорог по нацпроекту идет в Севастополе с опережением сроков. Это позволяет региону получать дополнительное финансирование и добавлять количество объектов ремонта.На данный момент дорожники одновременно работают на восьми объектах, добавил губернатор. Один из них — улица Линкорная. Подрядчик уже обустроил основание дороги, уложил нижний слой асфальта и укладывает верхний слой. Работы на этой улице завершат до конца июня.Национальный проект "Инфраструктура для жизни" представляет собой комплекс системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. В рамках нацпроекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, в том числе в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работыВ Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости севастополя, национальный проект "инфраструктура для жизни"