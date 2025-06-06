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В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Нацпроекты в Крыму
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В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году - РИА Новости Крым, 06.06.2025
В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
В Севастополе в этом году отремонтируют сто дорог и один мост в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T18:59
2025-06-06T18:58
нацпроекты в крыму
севастополь
михаил развожаев
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости севастополя
национальный проект "инфраструктура для жизни"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году отремонтируют сто дорог и один мост в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, ремонт дорог по нацпроекту идет в Севастополе с опережением сроков. Это позволяет региону получать дополнительное финансирование и добавлять количество объектов ремонта.На данный момент дорожники одновременно работают на восьми объектах, добавил губернатор. Один из них — улица Линкорная. Подрядчик уже обустроил основание дороги, уложил нижний слой асфальта и укладывает верхний слой. Работы на этой улице завершат до конца июня.Национальный проект "Инфраструктура для жизни" представляет собой комплекс системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. В рамках нацпроекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, в том числе в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работыВ Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей
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севастополь, михаил развожаев, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости севастополя, национальный проект "инфраструктура для жизни"
В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году

В Севастополе отремонтируют 100 дорог и мост по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

18:59 06.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году отремонтируют сто дорог и один мост в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Всего в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году запланирован ремонт ста дорог и одного моста. На сегодня работы уже завершены на 61 дороге общей протяженностью 25,7 километра", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, ремонт дорог по нацпроекту идет в Севастополе с опережением сроков. Это позволяет региону получать дополнительное финансирование и добавлять количество объектов ремонта.
На данный момент дорожники одновременно работают на восьми объектах, добавил губернатор. Один из них — улица Линкорная. Подрядчик уже обустроил основание дороги, уложил нижний слой асфальта и укладывает верхний слой. Работы на этой улице завершат до конца июня.
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Ремонт дорог в Севастополе
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" представляет собой комплекс системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. В рамках нацпроекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, в том числе в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.
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Нацпроекты в КрымуСевастопольМихаил РазвожаевРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости СевастополяНациональный проект "Инфраструктура для жизни"
 
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