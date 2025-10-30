https://crimea.ria.ru/20251030/na-dorogi-v-krymu-vydelyat-bolee-150-mlrd-rubley-za-tri-goda-1150539185.html

На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дорожный фонд Крыма в 2026 году составит более 55 млрд рублей, в целом на строительство и ремонт автомагистралей в республике в ближайшие три года планируется направить свыше 153 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе заседания правительства региона по утверждению проекта бюджета на трехлетний период, передает корреспондент РИА Новости Крым."Объем дорожного фонда на очередной бюджетный цикл у нас составляет: на 2026 год – 55,2 млрд рублей, на 2027-й – 47,4 млрд рублей, на 2028-й – 50,8 млрд рублей", - рассказала Кивико.Кроме того, запланирована реконструкция мостов на дорогах Алушта – Судак – Феодосия (через реку Шелен) и Симферополь – Алушта – Ялта (через реку Демерджи).Кивико также уточнила, что размер федеральной субсидии на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных дорожных сооружений в 2026 году составят 9,4 млрд рублей.Как отметил глава республики Сергей Аксенов в ходе обсуждения проекта бюджета, государственное унитарное предприятие "Крымавтодор" получит в следующем году 6,3 миллиарда рублей на текущий ремонт и содержание дорог в РК."Этих средств достаточно, чтобы все дороги Крыма содержались в нормативном состоянии. Это включает ямочный ремонт, дорожную разметку, установку знаков и остановочных павильонов, грейдирование и щебневание", - сказал руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов

