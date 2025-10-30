https://crimea.ria.ru/20251030/na-dorogi-v-krymu-vydelyat-bolee-150-mlrd-rubley-za-tri-goda-1150539185.html
На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года - РИА Новости Крым, 30.10.2025
На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
Дорожный фонд Крыма в 2026 году составит более 55 млрд рублей, в целом на строительство и ремонт автомагистралей в республике в ближайшие три года планируется... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T11:44
2025-10-30T11:44
2025-10-30T11:47
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
крымский бюджет
крым
новости крыма
ирина кивико
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b15ae195c91196f6477aa730dfdb4cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дорожный фонд Крыма в 2026 году составит более 55 млрд рублей, в целом на строительство и ремонт автомагистралей в республике в ближайшие три года планируется направить свыше 153 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе заседания правительства региона по утверждению проекта бюджета на трехлетний период, передает корреспондент РИА Новости Крым."Объем дорожного фонда на очередной бюджетный цикл у нас составляет: на 2026 год – 55,2 млрд рублей, на 2027-й – 47,4 млрд рублей, на 2028-й – 50,8 млрд рублей", - рассказала Кивико.Кроме того, запланирована реконструкция мостов на дорогах Алушта – Судак – Феодосия (через реку Шелен) и Симферополь – Алушта – Ялта (через реку Демерджи).Кивико также уточнила, что размер федеральной субсидии на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных дорожных сооружений в 2026 году составят 9,4 млрд рублей.Как отметил глава республики Сергей Аксенов в ходе обсуждения проекта бюджета, государственное унитарное предприятие "Крымавтодор" получит в следующем году 6,3 миллиарда рублей на текущий ремонт и содержание дорог в РК."Этих средств достаточно, чтобы все дороги Крыма содержались в нормативном состоянии. Это включает ямочный ремонт, дорожную разметку, установку знаков и остановочных павильонов, грейдирование и щебневание", - сказал руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784350_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ace8c672b2cd891f808c85ccde5b246.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, крымский бюджет, крым, новости крыма, ирина кивико, сергей аксенов
На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
В Крыму на ремонт и строительство дорог планируют направить 153 млрд рублей за три года
11:44 30.10.2025 (обновлено: 11:47 30.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым
. Дорожный фонд Крыма в 2026 году составит более 55 млрд рублей, в целом на строительство и ремонт автомагистралей в республике в ближайшие три года планируется направить свыше 153 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе заседания правительства региона по утверждению проекта бюджета
на трехлетний период, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Объем дорожного фонда на очередной бюджетный цикл у нас составляет: на 2026 год – 55,2 млрд рублей, на 2027-й – 47,4 млрд рублей, на 2028-й – 50,8 млрд рублей", - рассказала Кивико.
По словам зампредседателя Совмина республики, среди наиболее значимых мероприятий, запланированных на следующий год, значатся строительство и реконструкция трассы Льговское – Грушевка – Судак и дороги для туристического комплекса "Золотые пески" в Евпатории.
Кроме того, запланирована реконструкция мостов на дорогах Алушта – Судак – Феодосия (через реку Шелен) и Симферополь – Алушта – Ялта (через реку Демерджи).
Кивико также уточнила, что размер федеральной субсидии на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных дорожных сооружений в 2026 году составят 9,4 млрд рублей.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов в ходе обсуждения проекта бюджета, государственное унитарное предприятие "Крымавтодор" получит в следующем году 6,3 миллиарда рублей на текущий ремонт и содержание дорог в РК.
"Этих средств достаточно, чтобы все дороги Крыма содержались в нормативном состоянии. Это включает ямочный ремонт, дорожную разметку, установку знаков и остановочных павильонов, грейдирование и щебневание", - сказал руководитель региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: