Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года
В Ялте капитальный ремонт автовокзала завершат к маю 2026 года
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаХод капремонта автовокзала в Ялте
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года, сообщает председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, все работы ведутся строго по графику. На площадке задействованы 35 специалистов. Уже выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания.
"В активной фазе – монолитные работы, возведение внутренних перегородок из газоблока, монтаж систем канализации и водопровода, а также установка витражных оконных блоков", - проинформировал он.
Гоцанюк также проверил ход строительства 72-квартирного дома в Малом Маяке. Здание здесь планируют достроить к этому же сроку - в 2026 году.
"На площадке задействовано 90 специалистов, работы ведутся в соответствии с графиком. Ведется устройство подпорной стены, выполняются внутренние отделочные работы, благоустройство территории", – рассказал председатель Совмина.
Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе Алушты.
Читайте также на РИА Новости Крым: