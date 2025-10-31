https://crimea.ria.ru/20251031/remont-avtovokzala-v-yalte-zavershat-k-mayu-2026-goda-1150585711.html

Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года

Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года

Автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года, сообщает председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T17:30

2025-10-31T17:30

2025-10-31T17:30

ялта

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

совет министров рк

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150585590_0:284:1267:997_1920x0_80_0_0_ec0c4d3193b9ca7c8d616f8f59108587.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года, сообщает председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, все работы ведутся строго по графику. На площадке задействованы 35 специалистов. Уже выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания. Гоцанюк также проверил ход строительства 72-квартирного дома в Малом Маяке. Здание здесь планируют достроить к этому же сроку - в 2026 году.Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе Алушты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый парк для всех возрастов строят в ГурзуфеНа дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три годаКогда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, совет министров рк, строительство