Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года - РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251031/remont-avtovokzala-v-yalte-zavershat-k-mayu-2026-goda-1150585711.html
Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года
Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года
Автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года, сообщает председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150585590_0:284:1267:997_1920x0_80_0_0_ec0c4d3193b9ca7c8d616f8f59108587.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года, сообщает председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, все работы ведутся строго по графику. На площадке задействованы 35 специалистов. Уже выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания. Гоцанюк также проверил ход строительства 72-квартирного дома в Малом Маяке. Здание здесь планируют достроить к этому же сроку - в 2026 году.Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе Алушты.
Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года

В Ялте капитальный ремонт автовокзала завершат к маю 2026 года

17:30 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года, сообщает председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, все работы ведутся строго по графику. На площадке задействованы 35 специалистов. Уже выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания.
"В активной фазе – монолитные работы, возведение внутренних перегородок из газоблока, монтаж систем канализации и водопровода, а также установка витражных оконных блоков", - проинформировал он.
Гоцанюк также проверил ход строительства 72-квартирного дома в Малом Маяке. Здание здесь планируют достроить к этому же сроку - в 2026 году.
"На площадке задействовано 90 специалистов, работы ведутся в соответствии с графиком. Ведется устройство подпорной стены, выполняются внутренние отделочные работы, благоустройство территории", – рассказал председатель Совмина.
Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе Алушты.
