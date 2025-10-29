Рейтинг@Mail.ru
Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Трассу на Южный берег Крыма в обход Алушты – сложный объект с девятью мостовыми сооружениями, включая виадук над ущельем, – достроят к концу 2026 года. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по РК Илья Свердлов.По его словам, на скорость возведения объекта, помимо его габаритов, рельефа местности, характера грунтов и числа путепроводов, влияет количество опор и фундаментов для них."С того момента, как возведены опоры, можно сказать 70% объекта готово, потому что верхнюю часть гораздо быстрее сооружать, а из земли "вылезать" - тяжелее, – заметил он.И с учетом всего перечисленного, дорогу на ЮБК в обход Алушты, по словам Свердлова, которая практически вся пролегает по горам, можно назвать едва ли не самой сложной.При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта, сказал он, в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров. Все это, разумеется, требует укрепления с учетом сейсмики региона, и при проектировании все нюансы учитываются, подчеркнул представитель дорожно-строительной компании."Сейчас практически завершено возведение всех девяти мостовых сооружений. В их числе - пять путепроводов тоннельного типа, один мост, два классических путепровода и виадук через ущелье. И еще там возводится десять подпорных стен, суммарной протяженностью 1,5 км", – уточнил Свердлов.В апреле текущего года министр транспорта Крыма Александр Овдиенко заявлял, что трасса на ЮБК в обход Алушты, которая проходит через село Изобильное, на финальном этапе.
Трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма достроят к концу 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Трассу на Южный берег Крыма в обход Алушты – сложный объект с девятью мостовыми сооружениями, включая виадук над ущельем, – достроят к концу 2026 года. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по РК Илья Свердлов.
"Работы идут бурными темпами. Планируем в будущем году, к концу, завершать", – сказал Свердлов.
По его словам, на скорость возведения объекта, помимо его габаритов, рельефа местности, характера грунтов и числа путепроводов, влияет количество опор и фундаментов для них.
"С того момента, как возведены опоры, можно сказать 70% объекта готово, потому что верхнюю часть гораздо быстрее сооружать, а из земли "вылезать" - тяжелее, – заметил он.
И с учетом всего перечисленного, дорогу на ЮБК в обход Алушты, по словам Свердлова, которая практически вся пролегает по горам, можно назвать едва ли не самой сложной.
"Обход Алушты – это уже полностью горный рельеф Крыма, он является самым сложным. Мы уже применяем не обычные самосвалы, а карьерную технику, потому что самосвал просто не поднимется на те уклоны построечных дорог", – поделился Свердлов.
При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта, сказал он, в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров. Все это, разумеется, требует укрепления с учетом сейсмики региона, и при проектировании все нюансы учитываются, подчеркнул представитель дорожно-строительной компании.
"Сейчас практически завершено возведение всех девяти мостовых сооружений. В их числе - пять путепроводов тоннельного типа, один мост, два классических путепровода и виадук через ущелье. И еще там возводится десять подпорных стен, суммарной протяженностью 1,5 км", – уточнил Свердлов.
В апреле текущего года министр транспорта Крыма Александр Овдиенко заявлял, что трасса на ЮБК в обход Алушты, которая проходит через село Изобильное, на финальном этапе.
