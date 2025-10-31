https://crimea.ria.ru/20251031/v-tsentre-simferopolya-1-noyabrya-ogranichat-dvizheniya-transporta-1150571649.html
В центре Симферополя 1 ноября ограничат движения транспорта
В столице Крыма 1 ноября ограничат движения транспорта в районе сквера Воинов-интернационалистов, причина - проведение работ по очистке реки Салгир. Об этом... РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В столице Крыма 1 ноября ограничат движения транспорта в районе сквера Воинов-интернационалистов, причина - проведение работ по очистке реки Салгир. Об этом сообщили в администрации Симферополя.Как сообщалось ранее, 25 октября в центре Симферополя также ограничивали движение транспорта из-за расчистки русла Салгира. Запрет на проезд длился с 7 до 16 ч, после чего движение возобновили в штатном режиме. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проездСрок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения
