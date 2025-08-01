https://crimea.ria.ru/20250801/v-inkermane-otkryli-rabochee-dvizhenie-po-mostu-cherez-reku-chernaya-1148405663.html

В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная

В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная

По мосту через реку Черная в Инкермане открыли рабочее движение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T12:30

2025-08-01T12:30

2025-08-01T12:30

инкерман

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

транспорт

логистика

дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148404070_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b4eea010eba849711daaa17b0c0cd353.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. По мосту через реку Черная в Инкермане открыли рабочее движение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев рассказал, что на сегодняшний день специалисты уже восстановили гидроизоляцию и выравнивающий слой, переделали систему водоотведения, уложили новый асфальт и установили барьерное ограждение. Осталось заменить перильное ограждение и восстановить защитный слой на опорах и пролетном строении. Ремонт моста проводятся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На сегодняшний день строительная готовность объекта — 60%, завершить планируют к ноябрю.С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видеоНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКак ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250530/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya--kogda-zakonchitsya-stroyka-1146824603.html

инкерман

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инкерман, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, транспорт, логистика, дороги крыма