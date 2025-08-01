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В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
По мосту через реку Черная в Инкермане открыли рабочее движение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T12:30
2025-08-01T12:30
инкерман
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новости севастополя
михаил развожаев
транспорт
логистика
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. По мосту через реку Черная в Инкермане открыли рабочее движение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев рассказал, что на сегодняшний день специалисты уже восстановили гидроизоляцию и выравнивающий слой, переделали систему водоотведения, уложили новый асфальт и установили барьерное ограждение. Осталось заменить перильное ограждение и восстановить защитный слой на опорах и пролетном строении. Ремонт моста проводятся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На сегодняшний день строительная готовность объекта — 60%, завершить планируют к ноябрю.С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видеоНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКак ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
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инкерман, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, транспорт, логистика, дороги крыма
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная

В Инкермане под Севастополем открыли рабочее движение по мосту через реку Черная

12:30 01.08.2025
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
В Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. По мосту через реку Черная в Инкермане открыли рабочее движение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"С сегодняшнего дня, 1 августа, реверсивное движение снято, транспорт идет в обоих направлениях", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев рассказал, что на сегодняшний день специалисты уже восстановили гидроизоляцию и выравнивающий слой, переделали систему водоотведения, уложили новый асфальт и установили барьерное ограждение. Осталось заменить перильное ограждение и восстановить защитный слой на опорах и пролетном строении.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
1 из 3
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
2 из 3
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
© Правительство СевастополяВ Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
В Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
3 из 3
В Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Правительство Севастополя
1 из 3
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
В Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Правительство Севастополя
Ремонт моста проводятся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На сегодняшний день строительная готовность объекта — 60%, завершить планируют к ноябрю.
С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле.
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