В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
В Инкермане под Севастополем открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Правительство СевастополяВ Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. По мосту через реку Черная в Инкермане открыли рабочее движение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"С сегодняшнего дня, 1 августа, реверсивное движение снято, транспорт идет в обоих направлениях", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев рассказал, что на сегодняшний день специалисты уже восстановили гидроизоляцию и выравнивающий слой, переделали систему водоотведения, уложили новый асфальт и установили барьерное ограждение. Осталось заменить перильное ограждение и восстановить защитный слой на опорах и пролетном строении.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
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В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
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В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
© Правительство СевастополяВ Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
3 из 3
В Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Правительство Севастополя
1 из 3
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
В Севастополе открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
© Правительство Севастополя
Ремонт моста проводятся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На сегодняшний день строительная готовность объекта — 60%, завершить планируют к ноябрю.
С 16 июня на мосту было введено реверсивное движение из-за ремонта сооружения, который стартовал в апреле.
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